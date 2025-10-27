कोल्ड्रिफ कफ सिरप केस में फिर बड़ा एक्शन, SIT ने श्रीसन फार्मा के एक और अधिकारी को दबोचा

श्रीसन फार्मा का एक और अधिकारी गिरफ्तार (Photo Source- Patrika)
SIT Arrest Srisan Pharma MR : मध्य प्रदेश में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप केस में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में एसआईटी ने मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए छठवीं गिरफ्तारी की है। श्रीसन फार्मा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) सतीश वर्मा को छिंदवाड़ा से हिरासत में लिया है।
SIT के अधिकारी जितेंद्र सिंह जाट ने लंबी जांच के बाद श्रीसन फार्मा कंपनी में कई वर्षों से कार्यरत एमआर सतीश वर्मा को उनके निवास कूकड़ा जगत छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया और उसे पूछताछ के लिए परासिया ले जाया गया है।
-डॉक्टर प्रवीण सोनी
-जी रंगनाथन
-राजेश सोनी न्यू अपना फार्मा
-सौरभ जैन अपना मेडिकल फार्मासिस्ट
-महिला फार्मासिस्ट के माहेश्वरी कांचीपुरा
-एमआर सतीश वर्मा छिंदवाड़ा
आपको बता दें कि, छिंदवाड़ा के परासिया के सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीन सोनी अपने निजी क्लीनिक में बच्चों का इलाज कर रहे थे। निजी प्रैक्टिस के दौरान शिशुओं को ऐसी दवाइयां पर्चे पर लिखी गई, जिसे पीने के बाद बच्चों को तेज बुखार और पेशाब में कठिनाई शुरु हो गई, जिसने देखते ही देखते मासूमों की किडनियां प्रभावित कर दी पर विपरीत प्रभाव पड़ा और 24 बच्चों की मौत हो गई थी।
बड़ी खबरेंView All
छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग