चित्रकूट में बाढ़ पीड़ितों से सीधे बात करेंगे सीएम योगी, 800 परिवारों को बांटेंगे राहत सामग्री और जमीन आवंटन पत्र

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', जिला पंचायत प्रशासक अशोक जाटव, चित्रकूटधाम कर्वी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता और मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे।मुख्यमंत्री के दौरे को बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और जिले में चल रहे पुनर्वास कार्यों की जमीनी समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।