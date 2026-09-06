चित्रकूट में बाढ़ पीड़ितों से सीधे बात करेंगे सीएम योगी, 800 परिवारों को बांटेंगे राहत सामग्री और जमीन आवंटन पत्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।(Photo: IANS)
Chitrakoot Flood Relief: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के साथ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी भी लेंगे।
सीएम योगी चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके जरिए वह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और प्रभावित आबादी की स्थिति का मौके पर आकलन करेंगे।
हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री एक रैन बसेरे में पहुंचकर वहां रह रहे बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करेंगे। इस दौरान वह लोगों से सीधे उनकी परेशानियों, तत्काल जरूरतों और प्रशासन की ओर से मिल रही सहायता के बारे में जानकारी लेंगे।
बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर पात्र परिवारों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री जिले में चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से लेंगे और यह भी देखेंगे कि प्रभावित लोगों तक सरकारी मदद समय पर पहुंच रही है या नहीं।
अधिकारी मुख्यमंत्री को बाढ़ के बाद किए जा रहे राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की स्थिति से अवगत कराएंगे। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों के लिए की गई व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', जिला पंचायत प्रशासक अशोक जाटव, चित्रकूटधाम कर्वी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता और मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे।मुख्यमंत्री के दौरे को बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और जिले में चल रहे पुनर्वास कार्यों की जमीनी समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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