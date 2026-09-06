बाढ़ प्रभावित चित्रकूट में CM योगी का बड़ा निर्देश, बेघर परिवारों को मिलेगा घर और जमीन

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत व्यवस्था की जानकारी ली थी। उन्होंने बताया कि उस समय अधिकारियों से पूछा गया कि प्रभावित परिवारों को क्या सहायता दी जा रही है, तो उन्हें बताया गया कि सूखी रोटी बांटी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि क्या इसी तरह सूखी रोटी बांटते रहेंगे और इसके बजाय बाढ़ पीड़ितों को जरूरी सामान से युक्त बाढ़ राहत किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।