चित्तौड़गढ़

Rajasthan: कपासन में युवक ने BJP विधायक को याद दिलाया वादा, पानी की उठाई मांग; अब 6-7 बदमाशों ने तोड़े दोनों पैर

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में एक युवक को सोशल मीडिया पर पानी की मांग उठाना भारी पड़ गया। नकाबपोश हमलावरों ने लोहे के सरियों और पाइपों से जानलेवा हमला कर उसके दोनों पैर तोड़ दिए।

चित्तौड़गढ़

Nirmal Pareek

Sep 16, 2025

Attack on a youth in Kapasan
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में एक युवक को सोशल मीडिया पर पानी की मांग उठाना भारी पड़ गया। 20 वर्षीय सूरज माली पर नकाबपोश हमलावरों ने लोहे के सरियों और पाइपों से जानलेवा हमला कर उसके दोनों पैर तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार शाम चित्तौड़गढ़-कपासन स्टेट हाइवे पर हुई। इस दौरान सूरज अपने दोस्त के साथ फैक्ट्री से घर लौट रहा था।

बता दें, इस हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और स्थानीय लोग सूरज के समर्थन में सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधा है और मंगलवार को कपासन में धरना-प्रदर्शन की घोषणा की है।

सोशल मीडिया पर उठाई थी पानी की मांग

सूरज माली धोबी खेड़ा गांव का निवासी है। पिछले कुछ समय से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए कपासन तालाब में मातृकुंडिया बांध का पानी लाने की मांग कर रहा था। उसने स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जीनगर को संबोधित करते हुए कई वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें वह विधायक द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को याद दिला रहा था।

सूरज का कहना था कि क्षेत्र में पानी की समस्या गंभीर है और तालाब में पानी लाने से स्थानीय लोगों को राहत मिल सकती है। इन वीडियोज के बाद उसे पिछले दो-तीन दिनों से लगातार धमकियां मिल रही थीं। यहां तक कि सूरज जहां काम करता था, वहां के फैक्ट्री प्रबंधन ने भी उसे वीडियो पोस्ट न करने की सलाह दी थी।

सूरज माली पर कैसे हुआ हमला?

सूरज ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि सोमवार शाम वह अपने दोस्त उदय लाल के साथ गंगरार इलाके की एक फैक्ट्री से काम खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। चित्तौड़गढ़-कपासन स्टेट हाइवे पर एक खाद फैक्ट्री के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को जबरदस्ती रोक दिया। गाड़ी से 6-7 नकाबपोश हमलावर उतरे और सूरज पर लोहे के सरियों और पाइपों से हमला कर दिया।

हमलावरों ने सूरज को उठाकर ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने अपने दोस्त उदय लाल को कसकर पकड़ लिया। हमलावरों ने उसके दोनों पैरों पर बेरहमी से वार किए, जिससे उसके पैर टूट गए और उसकी हालत गंभीर हो गई। सूरज ने इस हमले के लिए स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जीनगर पर शक जताया है।

अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच शुरू

हमले के बाद सूरज को तुरंत चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरज का बयान दर्ज किया और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

कपासन थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की तलाश की जा रही है। एडिशनल एसपी सरिता सिंह, चित्तौड़गढ़ शहर डिप्टी, और अन्य पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

कांग्रेस ने दी धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

वहीं, अब इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना ने कहा कि सूरज माली जैसे जागरूक युवा की आवाज को दबाने के लिए यह कायराना हमला किया गया। उन्होंने इसे समाज के जागरूक वर्ग को डराने की साजिश बताया और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता कपासन में धरना-प्रदर्शन करेंगे और सूरज के लिए न्याय की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे।

कपासन विधायक ने जताई संवेदना

वहीं, कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि, कपासन नगर सूरज माली जी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला मेरी जानकारी में आया है। यह घटना अत्यंत निंदनीय है जिसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।

क्षेत्र में तनाव, लोगों में गुस्सा

सूरज माली पर हुए हमले की खबर फैलते ही कपासन और आसपास के इलाकों में गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोग सूरज के समर्थन में आ गए हैं। कांग्रेस नेता ललित बोरीवाल ने भी हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। सूरज की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज उदयपुर के अस्पताल में चल रहा है।

16 Sept 2025 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan: कपासन में युवक ने BJP विधायक को याद दिलाया वादा, पानी की उठाई मांग; अब 6-7 बदमाशों ने तोड़े दोनों पैर

