Rajasthan: कपासन में युवक ने BJP विधायक को याद दिलाया वादा, पानी की उठाई मांग; अब 6-7 बदमाशों ने तोड़े दोनों पैर

वहीं, अब इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना ने कहा कि सूरज माली जैसे जागरूक युवा की आवाज को दबाने के लिए यह कायराना हमला किया गया। उन्होंने इसे समाज के जागरूक वर्ग को डराने की साजिश बताया और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता कपासन में धरना-प्रदर्शन करेंगे और सूरज के लिए न्याय की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे।