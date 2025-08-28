चित्तौड़गढ़ में केमिकल टैंकर में भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, पहले हुए हादसों में कई लोगों की गई जान



यह हादसा कई पिछले दुर्घटनाओं की याद दिलाता है। 20 दिसंबर 2024 को भांकरोटा में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई और 40 से अधिक वाहन जल गए थे। 16 जनवरी 2025 को जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर रसायन से भरे टैंकर में आग लगने से दो क्रेन जल गई थी। हाल ही में 21 अगस्त 2025 को जोबनेर के पास रेनवाल बाइपास पर केमिकल से भरा टैंकर पलट गया था।