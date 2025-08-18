Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में मानसून की मार, मक्का-सोयाबीन की फसलें बीमार, किसान यें करें उपाय

राजस्थान में मानसून की बारिश के थमे दौर के बाद अब जिलों में मक्का और सोयाबीन की फसलों में रोग का प्रकोप बढ़ रहा है।

चित्तौड़गढ़

Anand Prakash Yadav

Aug 18, 2025

Chittorgarh: राजस्थान में मानसून की बारिश के थमे दौर के बाद अब जिलों में मक्का और सोयाबीन की फसलों में रोग का प्रकोप बढ़ रहा है। किसान खेतों में दवाईयों का छिडक़ाव कर रोग पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कृषि विभाग का दावा है कि मक्का में फाल आर्मी वर्म की शुरुआत थी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है।

पहले ज्यादा अब कम बारिश ने बढ़ाई परेशानी

चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन की पैदावार होती है। काश्तकारों ने इस बार मक्का की 152436 हेक्टेयर और सोयाबीन की 92880 हेक्टेयर से अधिक में बुवाई हुई है। बारिश का दौर जारी रहने के कारण पहले खेतों में पानी भरने के कारण कई स्थानों पर दुबारा बुवाई करनी पड़ी। इसके बाद अब बीज अंकुरित होकर फल में तब्दील होने लगे फसलों में रोगों का प्रकोप बढ़ गया। मक्का में फाल आर्मी वर्म और सोयाबीन में पीला मोजेक रोग का प्रकोप दिखाई देने लगा है। इससे चितिंत काश्तकार फसलों को रोगों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिडक़ाव करने में जुटे हैं। हालांकि इससे रोगों पर कुछ हद तक नियंत्रण पाने की बात कही जा रही है।

ये भी पढ़ें

पशुओं से सम्पर्क बढ़ा रहा बीमारियों का खतरा
सीकर
image

बारिश का बेसब्री से इंतजार

फसलों की शुरुआत में लगातार बारिश का दौर जारी रहा। इसके बाद समय-समय पर बारिश होती रही। इससे फसलों की बढ़वार अच्छी होने लगी, लेकिन पिछले 15 दिनों से बारिश का दौर थम गया है। इस दौरान एक-दो बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अब फसलों को भी सिंचाई की आवश्यकता है।
मक्का की फसल में फाल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप से मक्का की पत्तियों, तनों और भुट्टों को खाकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों पर छेद और सुरंगें, पत्तियों का पीला पडऩा और मुरझाना इसका मुय लक्षण है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और भुट्टों को भी नुकसान पहुंचता है। इसका समय रहते उपचार संभव है।

यह है पीला मोजेक वायरस

सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक वायरस रोग होने पर पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इससे पत्तियां सिकुड जाती है। यह वायरस बेमीसिया टैबैकी नामक सफेद मक्खी से फैलता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए प्रारभिक अवस्था में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए दवाईयों का छिडक़ाव करने से रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

दवा का करें छिड़काव

बारिश के बीच में लंबा गेप आने के कारण मक्का और सोयाबीन में रोग बढ़ा है। किसानों को 15-15 दिन में दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए काश्तकारों को ट्रेनिंगों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। विभाग की टीम भी समय-समय पर इसकी जांच कर रही है। स्थिति में नियंत्रण में है। खराबा जैसी स्थिति नहीं है।
दिनेश कुमार जागा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़

फसलों की बुवाई

चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष खरीफ की बुवाई का लक्ष्य 3,28,000 हेक्टेयर निर्धारित किया गया था। जिले में धान की 860 हेक्टेयर में बुवाई हुई है। इसी प्रकार ज्वार में 21682, मक्का 152436, उदड़ 3285, मूंगफली 30910, सोयाबीन 92880, गन्ना 240, कपास 4509, ग्वार 1087 एवं 6700 हेक्टेयर में अन्य फसलों की बुवाई की गई है।

ये भी पढ़ें

किसानों को मिली बड़ी राहत: पहली बार तीन माह में ही मिला रबी सीजन का क्लेम, पौने नौ करोड़ रुपए जारी
सीकर
Farmers

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 01:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौड़गढ़ में मानसून की मार, मक्का-सोयाबीन की फसलें बीमार, किसान यें करें उपाय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.