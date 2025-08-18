चित्तौड़गढ़ में मानसून की मार, मक्का-सोयाबीन की फसलें बीमार, किसान यें करें उपाय

चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन की पैदावार होती है। काश्तकारों ने इस बार मक्का की 152436 हेक्टेयर और सोयाबीन की 92880 हेक्टेयर से अधिक में बुवाई हुई है। बारिश का दौर जारी रहने के कारण पहले खेतों में पानी भरने के कारण कई स्थानों पर दुबारा बुवाई करनी पड़ी। इसके बाद अब बीज अंकुरित होकर फल में तब्दील होने लगे फसलों में रोगों का प्रकोप बढ़ गया। मक्का में फाल आर्मी वर्म और सोयाबीन में पीला मोजेक रोग का प्रकोप दिखाई देने लगा है। इससे चितिंत काश्तकार फसलों को रोगों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिडक़ाव करने में जुटे हैं। हालांकि इससे रोगों पर कुछ हद तक नियंत्रण पाने की बात कही जा रही है।