Chittorgarh News: मौसम बदलते ही हलक में उतर रही रोजाना 20 लाख की कफ सिरप, बिना पर्ची हर माह करोड़ों का कारोबार

पत्रिका टीम ने दवा की दुकानों पर जाकर बोला कि खांसी की दवा दें। कफ सिरप के तीन प्रोडक्ट दिखाए। इन तीनों के रंग और स्वाद अलग-अलग बताए गए। दुकानदार ने सवाल किया कि खांसी सूखी है या बलगम वाली है। सूखी खांसी बताई तो एक कंपनी विशेष की सिरप बेहतर बताई। इस शीशी पर 119.50 रुपए मूल्य अंकित था। इसके दाम 110 रुपए बताए गए। चिकित्सक की बिना पर्ची दवा देने के सवाल पर दुकानदार ने दो टूक जवाब दिया कि इस दवा के लिए पर्ची की आवश्यकता नहीं है। पत्रिका टीम ने कलक्ट्रेट चौराहा क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप की मांग की। इन दुकानों पर भी बिना चिकित्सकीय परामर्श के मेडिकल स्टोर संचालक खुद ही लोगों को कफ सिरप बेचते दिखे। जबकि नियमानुसार चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाइयों का विक्रय नहीं किया जाना चाहिए। शैडयूल एच श्रेणी की दवाइयो में यह तो नियम ज्यादा सख्त है।