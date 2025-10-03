Rajasthan: विभाग का दावा- बच्चों की मौत के लिए मां जिम्मेदार; दवा कंपनी को क्लीन चिट देने की तैयारी

भरतपुर के कलसाडा निवासी 30 वर्षीय मोनू जोशी को खांसी-जुकाम व बुखार होने पर सीएचसी कलसाडा में सिरप डेक्ट्रामैट्रोफन हाइड्रो ब्रोमाइड लिखी गई थी। मोनू ने अपने तीन वर्षीय पुत्र गगन के जुकाम व निमोनिया होने पर बिना चिकित्सक की सलाह के यह सिरप उसे पिला दी। गगन की तबियत ज्यादा खराब होने पर वे महुआ लेकर गए। मरीज की गम्भीर अवस्था को देखते हुए उसे जेके लोन जयपुर के लिए रैफर कर दिया गया। 25 सितम्बर को ही दोपहर 2 बजे गगन को जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मरीज की स्थिति में सुधार होने पर उसे 27 सितम्बर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी तरह 18 सितम्बर को 50 साल नहनी को उप केन्द्र, मलाह पर उप केन्द्र स्तर की पीसीएम दवाई दी गई थी। मृतक बच्चे सम्राट की मौत का कारण विभाग ने निमोनिया बताया है।