राजस्थान: सपना चौधरी के शो में हुई बड़ी घटना, विशाल डोम गिरा, रात बारह बजे मंच पर पहुंची थी सपना

हालांकिए यह हिस्सा पूरी तरह से नहीं गिरा, बल्कि जमीन से लगभग तीन फीट ऊपर ही अटक गया, जिससे नीचे बैठे लोग बाल.बाल बच गए। हादसे के तुरंत बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को रोक दिया और सपना चौधरी को तुरंत मंच से सुरक्षित उतारा गया। अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए उन्हें धीरे.धीरे बाहर निकलने का निर्देश दिया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।