राजस्थान: सपना चौधरी के शो में हुई बड़ी घटना, विशाल डोम गिरा, रात बारह बजे मंच पर पहुंची थी सपना

फोटो सोर्स - सोशल मीडिया
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा में चल रहे राष्ट्रीय दशहरा मेला उत्सव के दौरान एक बड़ा हादसा होते.होते टल गया। सोमवार देर रात हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की प्रस्तुति देखने आई भारी भीड़ के बीच अचानक एक विशाल डोम का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, क्योंकि डोम जमीन से कुछ ही फीट ऊपर रुका रहा।
यह घटना रात करीब 12 बजे हुई जब सपना चौधरी मंच पर अपना प्रदर्शन कर रही थीं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए आम दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा भीड़ जुटी थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि कई लोग डोम के ढांचे पर ही चढ़ गए और उसके खंभों को पकड़कर खड़े थे, जिससे डोम पर अतिरिक्त भार पड़ गया। इसी वजह से डोम का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा।
हालांकिए यह हिस्सा पूरी तरह से नहीं गिरा, बल्कि जमीन से लगभग तीन फीट ऊपर ही अटक गया, जिससे नीचे बैठे लोग बाल.बाल बच गए। हादसे के तुरंत बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को रोक दिया और सपना चौधरी को तुरंत मंच से सुरक्षित उतारा गया। अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए उन्हें धीरे.धीरे बाहर निकलने का निर्देश दिया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।
इस आयोजन के लिए मेले में तीन डोम लगाए गए थे। सपना चौधरी के कार्यक्रम के दौरान काफी भीड़ थी। कुछ लोग डोम के ऊपर और उसके खंभों पर खड़े हो गए थे, जिसके कारण यह घटना हुई। हादसे के बाद रात के बाकी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। प्रशासन ने रात में ही गिरे हुए डोम की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है और मंगलवार को मेले के अन्य कार्यक्रम तय समय पर जारी रहेंगे।
