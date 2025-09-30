Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

राजस्थान: सपना चौधरी के शो में हुई बड़ी घटना, विशाल डोम गिरा, रात बारह बजे मंच पर पहुंची थी सपना

Dome Falls During Sapna Choudhary Concert: कुछ लोग डोम के ऊपर और उसके खंभों पर खड़े हो गए थे, जिसके कारण यह घटना हुई। हादसे के बाद रात के बाकी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए।

2 min read

चित्तौड़गढ़

image

Jayant Sharma

Sep 30, 2025

फोटो सोर्स - सोशल मीडिया

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा में चल रहे राष्ट्रीय दशहरा मेला उत्सव के दौरान एक बड़ा हादसा होते.होते टल गया। सोमवार देर रात हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की प्रस्तुति देखने आई भारी भीड़ के बीच अचानक एक विशाल डोम का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, क्योंकि डोम जमीन से कुछ ही फीट ऊपर रुका रहा।

यह घटना रात करीब 12 बजे हुई जब सपना चौधरी मंच पर अपना प्रदर्शन कर रही थीं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए आम दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा भीड़ जुटी थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि कई लोग डोम के ढांचे पर ही चढ़ गए और उसके खंभों को पकड़कर खड़े थे, जिससे डोम पर अतिरिक्त भार पड़ गया। इसी वजह से डोम का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा।

हालांकिए यह हिस्सा पूरी तरह से नहीं गिरा, बल्कि जमीन से लगभग तीन फीट ऊपर ही अटक गया, जिससे नीचे बैठे लोग बाल.बाल बच गए। हादसे के तुरंत बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को रोक दिया और सपना चौधरी को तुरंत मंच से सुरक्षित उतारा गया। अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए उन्हें धीरे.धीरे बाहर निकलने का निर्देश दिया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

इस आयोजन के लिए मेले में तीन डोम लगाए गए थे। सपना चौधरी के कार्यक्रम के दौरान काफी भीड़ थी। कुछ लोग डोम के ऊपर और उसके खंभों पर खड़े हो गए थे, जिसके कारण यह घटना हुई। हादसे के बाद रात के बाकी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। प्रशासन ने रात में ही गिरे हुए डोम की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है और मंगलवार को मेले के अन्य कार्यक्रम तय समय पर जारी रहेंगे।

ये भी पढ़ें

Kota: पिता ने कुछ ही दिन पहले ही खरीदी थी 75 लाख की कार, दोनों बेटों की दम घुटने से मौत के बाद अब यादें ही रह गई
कोटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 11:06 am

Published on:

30 Sept 2025 10:31 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / राजस्थान: सपना चौधरी के शो में हुई बड़ी घटना, विशाल डोम गिरा, रात बारह बजे मंच पर पहुंची थी सपना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: हनुमान बेनीवाल की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, सूरज माली को मिला न्याय; इन मांगों पर बनी सहमति

Hanuman Beniwal
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: बकरा चोर ने युवक पर चाकू से किया हमला, ग्रामीणों ने मौत की नींद सुलाया, 2 गांवों में तनाव, पुलिस तैनात

Thief dies due to beating
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: ChatGPT से सीखा नकली नोट बनाने का तरीका, फिर ऑनलाइन आर्डर कर दिया सामान, ऐसे हुआ खुलासा

FAKE NOTES
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा: खड़े कंटेनर से टकराई कार, महिला-पुरुष की मौत

चित्तौड़गढ़

कुरीतियों को खत्म करने के लिए जाट समाज का सख्त निर्णय, नहीं मानने पर पांच लाख रुपए का जुर्माना

Jat community
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.