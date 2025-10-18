Chittorgarh: कपड़े के शोरूम में भीषण आग, बेसमेंट में रखा सामान खाक, 3 कर्मचारियों का रेस्क्यू

आग लगने की सूचना पर मौके पर शोरूम मालिक पहुंचे। उनके साथ ही वहां काम करने वाले लोग भी पहुंच गए। फायर बिग्रेड के कार्मिकों की मौजूदगी में दुकान में रखे कपड़े, तैयार किए सूट, फर्नीचर आदि का बाहर निकालकर पास की दुकान में शिफ्ट किया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने इसमें सहयोग किया। दीपावली के चलते ग्राहकों के तैयार कपड़े भी इसमें शामिल थे। यह तो गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा गंभीर हादसा हो सकता था।