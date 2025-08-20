Give Up Campaign: राजस्थान में 27 लाख अपात्रों ने छोड़ा हक, गिवअप करने के अब इतने दिन शेष

गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता के कारण पात्र वंचित खाद्य सुरक्षा से जुड़ पा रहे हैं। गिव अप अभियान के तहत स्वैच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने एवं ईकेवाईसी न करवाने के कारण एपएफएसए में बनी रिक्तयों से 56 लाख 62 हजार 268 पात्र वंचितों को विभाग खाद्य सुरक्षा से जोड़ पाया है। सक्षम लोगों का त्याग गरीबों के मुंह का निवाला बन रहा है। अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सूची में नई रिक्तियां बनने से सूची में जुड़े पात्र परिवारों को न केवल पोषणयुक्त अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है। बल्कि, उन्हें 25 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा एवं 450 रुपए में प्रतिवर्ष 12 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गिव अप अभियान में व्यापक जनभागीदारी को देखते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है।