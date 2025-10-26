Patrika LogoSwitch to English

Good News: किसानों के लिए अब फार्म पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज खोलना होगा आसान, मिलेगी 50 फीसदी तक सब्सिडी

किसान अब खेती के साथ ही फसलों व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रसंस्करण इकाई लगाकर खुद का व्यवसाय कर सकेंगे। इसके लिए उद्यान विभाग ने किसानों से आवेदन मांगे हैं। किसानों को इसके लिए 50 फीसदी तक अनुदान भी मिलेगा।

चित्तौड़गढ़

Anand Prakash Yadav

Oct 26, 2025

किसानों की अब स्वयं की होगी कोल्ड स्टोरेज यूनिट, पत्रिका फोटो

Food Processing Unit: चित्तौड़गढ़ जिले के किसान अब खेती के साथ ही फसलों व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रसंस्करण इकाई लगाकर खुद का व्यवसाय कर सकेंगे। इसके लिए उद्यान विभाग ने किसानों से आवेदन मांगे हैं। किसानों को इसके लिए 50 फीसदी तक अनुदान भी मिलेगा।

उद्यान विभाग से मिली जानकारी अनुसार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस व ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसी इकाइयां लगाने पर अब किसानों को विभाग की ओर से अनुदान दिया जाएगा। ताकि किसान पारंपरिक खेती के साथ ही व्यवसाय की ओर कदम रख सके। किसानों को उद्यानिकी फसलों की तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, उनकी गुणवत्ता बनाए रखने, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ ही मूल्य संवर्धन के लिए योजना शुरू की गई है।

किसानों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति

किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके और आम लोगों को ताजा व पौष्टिक फल-सब्जियां उपलब्ध हो सके। जिले में किसान बड़े स्तर पर विभिन्न सब्जियों का उत्पादन करते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां, पैक हाउस व कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं नहीं होने के कारण किसानों को सस्ते दामों पर सब्जी बेचनी पड़ती है या फिर उन्हें पशुओं को खिलाते हैं। लेकिन अब जिले में किसान खुद के स्तर पर ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कर उद्यानिकी फसलों को लंबे समय तक स्टोरेज में स्टोर करने के साथ ही बेहतर भाव ले सकेंगे।

किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी किसान इकाई स्थापित कर विभाग को अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उद्यान विभाग की ओर से किसानों को फार्म पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 50 प्रतिशत, इंटीग्रेटेड पैक हाउस के निर्माण पर सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 50 प्रतिशत, कोल्ड रूम के लिए सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत व अनुसूचित जाति के लिए 50 प्रतिशत, रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत व अनुसूचित जाति के किसानों को 50 प्रतिशत तथा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर 9600 रुपए प्रति लागत, अधिकतम 5000 क्षमता तथा 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

पैंतीस से पचास प्रतिशत अनुदान

किसानों को श्रेणी के अनुसार कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस व ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसी इकाइयां लगाने पर पैंतीस से पचास प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसान आवेदन कर सकते हैं।
डॉ. शंकरलाल जाट, उप निदेशक उद्यान चित्तौड़गढ़

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Good News: किसानों के लिए अब फार्म पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज खोलना होगा आसान, मिलेगी 50 फीसदी तक सब्सिडी

शिक्षा विभाग: पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी तो ठहर गई डीपीसी की रफ्तार, थर्ड ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन का इंतजार

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: रावतभाटा हैवी वाटर प्लांट में गैस रिसाव: चार श्रमिक घायल, दो की हालत गंभीर; मचा हड़कंप

Gas leak at Rawatbhata plant
खास खबर

Chittorgarh News: रबी की बुवाई: अब तक चना सिरमौर 59% हो चुकी बुवाई, दूसरे नंबर पर सरसों

चित्तौड़गढ़

Patrika Personality Award: चित्तौड़ में पहली बार पत्रिका शख्सियत सम्मान, जल्द शुरू होंगे पंजीयन, सराहनीय कार्य करने वालों का होगा सम्मान

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News: भाई दूज मनाने मायके जा रही महिला से रोडवेज बस में गले से 4 लाख का मंगलसूत्र छीना

चित्तौड़गढ़
