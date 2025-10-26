Good News: किसानों के लिए अब फार्म पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज खोलना होगा आसान, मिलेगी 50 फीसदी तक सब्सिडी

किसानों की अब स्वयं की होगी कोल्ड स्टोरेज यूनिट, पत्रिका फोटो
Food Processing Unit: चित्तौड़गढ़ जिले के किसान अब खेती के साथ ही फसलों व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रसंस्करण इकाई लगाकर खुद का व्यवसाय कर सकेंगे। इसके लिए उद्यान विभाग ने किसानों से आवेदन मांगे हैं। किसानों को इसके लिए 50 फीसदी तक अनुदान भी मिलेगा।
उद्यान विभाग से मिली जानकारी अनुसार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस व ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसी इकाइयां लगाने पर अब किसानों को विभाग की ओर से अनुदान दिया जाएगा। ताकि किसान पारंपरिक खेती के साथ ही व्यवसाय की ओर कदम रख सके। किसानों को उद्यानिकी फसलों की तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, उनकी गुणवत्ता बनाए रखने, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ ही मूल्य संवर्धन के लिए योजना शुरू की गई है।
किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके और आम लोगों को ताजा व पौष्टिक फल-सब्जियां उपलब्ध हो सके। जिले में किसान बड़े स्तर पर विभिन्न सब्जियों का उत्पादन करते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां, पैक हाउस व कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं नहीं होने के कारण किसानों को सस्ते दामों पर सब्जी बेचनी पड़ती है या फिर उन्हें पशुओं को खिलाते हैं। लेकिन अब जिले में किसान खुद के स्तर पर ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कर उद्यानिकी फसलों को लंबे समय तक स्टोरेज में स्टोर करने के साथ ही बेहतर भाव ले सकेंगे।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी किसान इकाई स्थापित कर विभाग को अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उद्यान विभाग की ओर से किसानों को फार्म पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 50 प्रतिशत, इंटीग्रेटेड पैक हाउस के निर्माण पर सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 50 प्रतिशत, कोल्ड रूम के लिए सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत व अनुसूचित जाति के लिए 50 प्रतिशत, रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत व अनुसूचित जाति के किसानों को 50 प्रतिशत तथा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर 9600 रुपए प्रति लागत, अधिकतम 5000 क्षमता तथा 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
किसानों को श्रेणी के अनुसार कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस व ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसी इकाइयां लगाने पर पैंतीस से पचास प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसान आवेदन कर सकते हैं।
डॉ. शंकरलाल जाट, उप निदेशक उद्यान चित्तौड़गढ़
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग