Good News: किसानों के लिए अब फार्म पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज खोलना होगा आसान, मिलेगी 50 फीसदी तक सब्सिडी

इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी किसान इकाई स्थापित कर विभाग को अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उद्यान विभाग की ओर से किसानों को फार्म पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 50 प्रतिशत, इंटीग्रेटेड पैक हाउस के निर्माण पर सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 50 प्रतिशत, कोल्ड रूम के लिए सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत व अनुसूचित जाति के लिए 50 प्रतिशत, रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत व अनुसूचित जाति के किसानों को 50 प्रतिशत तथा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर 9600 रुपए प्रति लागत, अधिकतम 5000 क्षमता तथा 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।