चित्तौड़गढ़ : नवरात्र जुलूस पर मधुमक्खियों का हमला, मची अफरा-तफरी… 90 लोग हुए घायल

घायलों का अस्पताल में चल रहा उपचार (फोटो-पत्रिका)
चित्तौड़गढ़। सोनियाणा क्षेत्र के बालारडा गांव में नवरात्र के ज्वारा विसर्जन जुलूस पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में लगभग 90 लोग घायल हो गए। शोभालाल जाट ने बताया कि जुलूस तलाई की ओर जा रहा था, तभी रास्ते के एक पेड़ से निकलकर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।
मधुमक्खियों के हमले से जुलूस में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए गांव की ओर भागे और घरों में छिप गए। मधुमक्खियों ने लगभग 10 मिनट तक पीछा किया। गंभीर रूप से घायल 72 वर्षीय बालूराम जाट को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है। वहीं करीब 30 घायलों को कपासन उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शेष घायलों का इलाज गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है।
शोभालाल जाट ने बताया कि यह घटना नवरात्र के समापन कार्यक्रम के दौरान हुई। ज्वारा विसर्जन का यह जुलूस बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ गांव से होते हुए तलाई की ओर जा रहा था। जब जुलूस रास्ते के पास एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तभी अचानक मधुमक्खियों के एक झुंड ने अपने छत्ते से निकलकर हमला कर दिया।
मधुमक्खियों के अचानक और बड़े हमले से जुलूस में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए गांव की ओर भागने लगे। हमले के बाद लोग करीब 400 मीटर तक भागे और बस्ती में जो भी खुला मकान मिला, उसमें छिप गए। इस भगदड़ में कई बच्चे और महिलाएं गिर पड़े, जिन्हें उठाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। मधुमक्खियां करीब 10 मिनट तक लोगों का पीछा करती रहीं और पूरे गांव में मंडराती रहीं।
मधुमक्खियों के लौटने के बाद ही लोग अपने ठिकानों से बाहर निकल पाए। इस हमले में लगभग 90 लोगों को मधुमक्खियों के डंक लगे। घायलों में 72 वर्षीय बालूराम जाट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजन तुरंत चित्तौड़गढ़ के जिला अस्पताल ले गए। वहीं, करीब 30 घायलों को उपचार के लिए कपासन उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा, शेष घायलों का इलाज गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्साकर्मियों की ओर से किया जा रहा है।
