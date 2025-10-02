चित्तौड़गढ़ : नवरात्र जुलूस पर मधुमक्खियों का हमला, मची अफरा-तफरी… 90 लोग हुए घायल

मधुमक्खियों के लौटने के बाद ही लोग अपने ठिकानों से बाहर निकल पाए। इस हमले में लगभग 90 लोगों को मधुमक्खियों के डंक लगे। घायलों में 72 वर्षीय बालूराम जाट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजन तुरंत चित्तौड़गढ़ के जिला अस्पताल ले गए। वहीं, करीब 30 घायलों को उपचार के लिए कपासन उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा, शेष घायलों का इलाज गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्साकर्मियों की ओर से किया जा रहा है।