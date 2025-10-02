Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ : नवरात्र जुलूस पर मधुमक्खियों का हमला, मची अफरा-तफरी… 90 लोग हुए घायल

Honeybees attack: मधुमक्खियों के हमले से जुलूस में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए गांव की ओर भागे और घरों में छिप गए। अचानक हुए हमले में लगभग 90 लोग घायल हो गए।

2 min read

चित्तौड़गढ़

image

Kamal Mishra

Oct 02, 2025

Honeybees attack in Chittorgarh

घायलों का अस्पताल में चल रहा उपचार (फोटो-पत्रिका)

चित्तौड़गढ़। सोनियाणा क्षेत्र के बालारडा गांव में नवरात्र के ज्वारा विसर्जन जुलूस पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में लगभग 90 लोग घायल हो गए। शोभालाल जाट ने बताया कि जुलूस तलाई की ओर जा रहा था, तभी रास्ते के एक पेड़ से निकलकर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।

मधुमक्खियों के हमले से जुलूस में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए गांव की ओर भागे और घरों में छिप गए। मधुमक्खियों ने लगभग 10 मिनट तक पीछा किया। गंभीर रूप से घायल 72 वर्षीय बालूराम जाट को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है। वहीं करीब 30 घायलों को कपासन उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शेष घायलों का इलाज गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है।

विसर्जन के दौरान हुआ हमला

शोभालाल जाट ने बताया कि यह घटना नवरात्र के समापन कार्यक्रम के दौरान हुई। ज्वारा विसर्जन का यह जुलूस बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ गांव से होते हुए तलाई की ओर जा रहा था। जब जुलूस रास्ते के पास एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तभी अचानक मधुमक्खियों के एक झुंड ने अपने छत्ते से निकलकर हमला कर दिया।

मची अफरा-तफरी

मधुमक्खियों के अचानक और बड़े हमले से जुलूस में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए गांव की ओर भागने लगे। हमले के बाद लोग करीब 400 मीटर तक भागे और बस्ती में जो भी खुला मकान मिला, उसमें छिप गए। इस भगदड़ में कई बच्चे और महिलाएं गिर पड़े, जिन्हें उठाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। मधुमक्खियां करीब 10 मिनट तक लोगों का पीछा करती रहीं और पूरे गांव में मंडराती रहीं।

72 वर्षीय बुजुर्ग की हालत गंभीर

मधुमक्खियों के लौटने के बाद ही लोग अपने ठिकानों से बाहर निकल पाए। इस हमले में लगभग 90 लोगों को मधुमक्खियों के डंक लगे। घायलों में 72 वर्षीय बालूराम जाट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजन तुरंत चित्तौड़गढ़ के जिला अस्पताल ले गए। वहीं, करीब 30 घायलों को उपचार के लिए कपासन उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा, शेष घायलों का इलाज गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्साकर्मियों की ओर से किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

उड़ता-दौड़ता रावण… कभी तलवार छोड़ छाता पकड़ता तो कभी डांस करता, सोशल मीडिया पर छाया कोटा के AI रावण का Video
कोटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 08:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौड़गढ़ : नवरात्र जुलूस पर मधुमक्खियों का हमला, मची अफरा-तफरी… 90 लोग हुए घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Investment fraud: साइबर ठग हाई रिटर्न और डीपफेक कर लगा रहे चपत,अनजान लिंक पर नहीं करें क्लिक

चित्तौड़गढ़

Rajasthan Accident: ट्रक-ट्रेलर भिड़ंत के बाद भीषण आग, चालक जिंदा जला, पैर से निकली रॉड देखकर परिजनों ने पहचाना

Chittorgarh Bhilwara National Highway accident
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में सपना चौधरी परफॉर्मेंस के दौरान बेकाबू हुई भीड़, डोम गिरने से मची भगदड़, कुर्सियां फेंकी

Sapna Chaudhary Show in nimbahera
चित्तौड़गढ़

राजस्थान: सपना चौधरी के शो में हुई बड़ी घटना, विशाल डोम गिरा, रात बारह बजे मंच पर पहुंची थी सपना

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: हनुमान बेनीवाल की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, सूरज माली को मिला न्याय; इन मांगों पर बनी सहमति

Hanuman Beniwal
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.