Rajasthan: खेत में तिरपाल ओढ़कर बैठे थे, तभी आसमान से आई आफत, एक ही परिवार के 8 लोग झुलसे

बिजली गिरने से घायल हुए सुरेश ने बताया कि बिजली गिरने की गति इतनी तेज थी कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। बिजली की चमक इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए तो दिखाई देना हीं बंद हो गया। बिजली का झटका भी महसूस हुआ। बिजली गिरने से कुछ घायलों की तो चमड़ी काली पड़ गई। चिकित्सकों ने बताया कि अब सभी की हालत खतरे से बाहर है।