Chittorgarh Murder: 2 साल के मासूम की मां ने गला घोंटकर की हत्या, पुलिस जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

मौके पर जांच करती टीम। फोटो-पत्रिका
भदेसर। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा थाना क्षेत्र के मोखमपुरा गांव में मां रुक्मिणी देवी जाट द्वारा अपने 2 वर्षीय पुत्र आयुष की गला घोंटकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में गुरुवार को जांच ने गति पकड़ी। भादसोड़ा पुलिस की कार्रवाई के बाद हत्या और आत्महत्या के प्रयास से जुड़े इस गंभीर मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, थाना अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर की टीम के साथ एफएसएल और एमओबी टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। जिस स्थान पर आयुष की हत्या की गई थी, वहां से टीम ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। टीम ने उस स्थान का भी मुआयना किया, जहां महिला रुक्मिणी देवी ने फांसी का असफल प्रयास किया था।
इसके अलावा टीम ने गांव के पास स्थित उस कुएं का भी निरीक्षण किया, जिसमें रुक्मिणी देवी ने कूदकर जान देने की कोशिश की थी। हालांकि ग्रामीणों की मदद से उसे बचा लिया गया था। एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर मौजूद गवाहों के बयान भी दर्ज किए।
यह वीडियो भी देखें
थाना अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी महिला रुक्मिणी देवी जाट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने पारिवारिक कलह से तंग आकर आवेश में बच्चे की हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब एफएसएल टीम द्वारा जुटाए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग