Chittorgarh Murder: 2 साल के मासूम की मां ने गला घोंटकर की हत्या, पुलिस जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

भदेसर। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा थाना क्षेत्र के मोखमपुरा गांव में मां रुक्मिणी देवी जाट द्वारा अपने 2 वर्षीय पुत्र आयुष की गला घोंटकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में गुरुवार को जांच ने गति पकड़ी। भादसोड़ा पुलिस की कार्रवाई के बाद हत्या और आत्महत्या के प्रयास से जुड़े इस गंभीर मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची।