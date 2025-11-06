डीडवाना-कुचामन पुलिस के अकाउंट से राहुल गांधी की पोस्ट रीट्वीट, महकमे में मचा हड़कंप, सिपाही लाइन हाजिर

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि डीडवाना-कुचामन पुलिस उस पोस्ट का समर्थन नहीं करती है। जैसे ही पोस्ट संज्ञान में आई, उसे तुरंत हटा दिया गया। बयान में यह भी कहा गया कि पोस्ट किसी कर्मचारी की गलती या अकाउंट हैक होने के कारण साझा हुई होगी, मामले की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। प्रारंभिक कार्रवाई के तहत संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है और विस्तृत जांच जारी है।