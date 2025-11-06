डीडवाना-कुचामन पुलिस के अकाउंट से राहुल गांधी की पोस्ट रीट्वीट, महकमे में मचा हड़कंप, सिपाही लाइन हाजिर

एआई तस्वीर
डीडवाना। डीडवाना-कुचामन पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की एक पोस्ट रीट्वीट हो जाने से महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद पोस्ट को हटा दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई।
पुलिस ने बताया कि अकाउंट को ऑपरेट करने वाले सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा को सौंपी गई है। इससे पहले जिला पुलिस स्टाफ में कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा है।
कुछ दिन पहले जसवंतगढ़ थाना प्रभारी समेत दो सिपाही व एक हेड कांस्टेबल निलंबित किए जा चुके हैं। अब एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही नरेंद्र सिंह को 17 सीसी का नोटिस जारी किया गया है। सिपाही पर आरोप है कि उसने सांसद राहुल गांधी की एक पोस्ट डीडवाना-कुचामन पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से रीपोस्ट कर दी थी।
राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर अपने आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था। उसी पोस्ट को संबंधित सिपाही ने डीडवाना-कुचामन पुलिस के आधिकारिक अकाउंट से रीट्वीट कर दी। यह पोस्ट लगभग पांच घंटे तक अकाउंट पर रही और बाद में डिलीट कर दी गई।
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि डीडवाना-कुचामन पुलिस उस पोस्ट का समर्थन नहीं करती है। जैसे ही पोस्ट संज्ञान में आई, उसे तुरंत हटा दिया गया। बयान में यह भी कहा गया कि पोस्ट किसी कर्मचारी की गलती या अकाउंट हैक होने के कारण साझा हुई होगी, मामले की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। प्रारंभिक कार्रवाई के तहत संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है और विस्तृत जांच जारी है।
