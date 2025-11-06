Patrika LogoSwitch to English

नागौर

डीडवाना-कुचामन पुलिस के अकाउंट से राहुल गांधी की पोस्ट रीट्वीट, महकमे में मचा हड़कंप, सिपाही लाइन हाजिर

डीडवाना-कुचामन पुलिस के एक्स अकाउंट से राहुल गांधी की पोस्ट रीट्वीट होने का मामला चर्चा में आ गया, जिसके बाद संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर कर जांच शुरू की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

नागौर

image

Rakesh Mishra

Nov 06, 2025

Didwana-Kuchaman Police X account

एआई तस्वीर

डीडवाना। डीडवाना-कुचामन पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की एक पोस्ट रीट्वीट हो जाने से महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद पोस्ट को हटा दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई।

पुलिस ने बताया कि अकाउंट को ऑपरेट करने वाले सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा को सौंपी गई है। इससे पहले जिला पुलिस स्टाफ में कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा है।

17 सीसी का नोटिस जारी

कुछ दिन पहले जसवंतगढ़ थाना प्रभारी समेत दो सिपाही व एक हेड कांस्टेबल निलंबित किए जा चुके हैं। अब एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही नरेंद्र सिंह को 17 सीसी का नोटिस जारी किया गया है। सिपाही पर आरोप है कि उसने सांसद राहुल गांधी की एक पोस्ट डीडवाना-कुचामन पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से रीपोस्ट कर दी थी।

क्या है मामला

राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर अपने आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था। उसी पोस्ट को संबंधित सिपाही ने डीडवाना-कुचामन पुलिस के आधिकारिक अकाउंट से रीट्वीट कर दी। यह पोस्ट लगभग पांच घंटे तक अकाउंट पर रही और बाद में डिलीट कर दी गई।

पुलिस का बयान और कार्रवाई

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि डीडवाना-कुचामन पुलिस उस पोस्ट का समर्थन नहीं करती है। जैसे ही पोस्ट संज्ञान में आई, उसे तुरंत हटा दिया गया। बयान में यह भी कहा गया कि पोस्ट किसी कर्मचारी की गलती या अकाउंट हैक होने के कारण साझा हुई होगी, मामले की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। प्रारंभिक कार्रवाई के तहत संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है और विस्तृत जांच जारी है।

