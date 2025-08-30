Rajasthan: पिता के सामने रूपारेल नदी में बह गई बेटी और नातिन, ग्रामीणों ने पति-पत्नी व दोहिते को बचाया

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चित्तौडगढ़ आलोक रंजन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम.2005 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि 30 अगस्त को जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 तक) तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए रहेगा। विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का समस्त स्टाफ पूर्ववत कार्य करता रहेगा।