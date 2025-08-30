Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के 38 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, इन 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

Rajasthan Weather Today: जयपुर। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने के चलते राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरु हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में शनिवार को 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।
इससे पहले शुक्रवार को राजधानी जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, ब्यावर, झुंझुनू, दौसा, अजमेर, सीकर, राजसमंद, कोटा सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। जयपुर में भी एक घंटे तक तेज बारिश हुई।
बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश भीलवाड़ा में 150 एमएम, डूंगरपुर में 76.5, डबोक में 25 एमएम, चूरू में 30.4 एमएम, अजमेर में 13.6, वनस्थली में 8.1, कोटा में 20 एमएम बारिश दर्ज की गई।
तेज बारिश के अलर्ट के मद्देनजर प्रदेश के चार जिलों में 30 अगस्त को स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने 30 अगस्त को नगर निगम सीमा को छोड़कर जिले के सरकारी और निजी सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। वहीं, सलूंबर, भीलवाड़ा और चितौड़गढ़ जिले में तेज बारिश के अलर्ट के मद्देनजर शनिवार को सरकारी और निजी सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। सिर्फ छात्र-छात्राओं का ही अवकाश रहेगा और स्टाफ को स्कूल जाना होगा।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 38 जिलों में कहीं भारी बारिश और कहीं हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अजमेर, बांसवाड़ा, ब्वावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, सलूंबर और उदयपुर में भारी बारिश की संभावना है।
वहीं, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, बालोतरा, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, डीडवाना-कुचामन, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलौदी में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है।
दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से आगामी एक सप्ताह मेघ बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।