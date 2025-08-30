Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के 38 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, इन 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

IMD Rain Warning Today: नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने के चलते राजस्थान में एक बार​ फिर बारिश का दौर शुरु हो गया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 30, 2025

Rajasthan-Rain-2-1
राजस्थान में बारिश का अलर्ट, कई जगह स्कूलों की छुट्टी। पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Weather Today: जयपुर। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने के चलते राजस्थान में एक बार​ फिर बारिश का दौर शुरु हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में शनिवार को 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।

इससे पहले शुक्रवार को राजधानी जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, ब्यावर, झुंझुनू, दौसा, अजमेर, सीकर, राजसमंद, कोटा सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। जयपुर में भी एक घंटे तक तेज बारिश हुई।

ये भी पढ़ें

IMD Alert: सितंबर में मानसून दिखाएगा रौद्र रूप; इन तारीखों पर होगी मूसलाधार बारिश, आ गई मौसम विभाग की चेतावनी
जयपुर
Rajasthan Rain alert

कहां कितनी बारिश हुई

बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश भीलवाड़ा में 150 एमएम, डूंगरपुर में 76.5, डबोक में 25 एमएम, चूरू में 30.4 एमएम, अजमेर में 13.6, वनस्थली में 8.1, कोटा में 20 एमएम बारिश दर्ज की गई।

School Holiday: आज इन चार जिलों में स्कूलों की छुट्टी

तेज बारिश के अलर्ट के मद्देनजर प्रदेश के चार जिलों में 30 अगस्त को स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने 30 अगस्त को नगर निगम सीमा को छोड़कर जिले के सरकारी और निजी सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। वहीं, सलूंबर, भीलवाड़ा और चितौड़गढ़ जिले में तेज बारिश के अलर्ट के मद्देनजर शनिवार को सरकारी और निजी सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। सिर्फ छात्र-छात्राओं का ही अवकाश रहेगा और स्टाफ को स्कूल जाना होगा।

Rajasthan Heavy Rain: 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 38 जिलों में कहीं भारी बारिश और कहीं हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अजमेर, बांसवाड़ा, ब्वावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, सलूंबर और उदयपुर में भारी बारिश की संभावना है।

IMD Rain Alert: इन 29 जिलों में भी बारिश की संभावना

वहीं, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, बालोतरा, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, डीडवाना-कुचामन, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलौदी में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है।

एक सप्ताह जारी रहेगा बारिश का दौर

दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से आगामी एक सप्ताह मेघ बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।

ये भी पढ़ें

IMD Rain Warning Today: राजस्थान में आज रात फिर बरसेगा आसमान, छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी
जयपुर
Heavy Rain Alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 06:56 am

Published on:

30 Aug 2025 06:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के 38 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, इन 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.