Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के 38 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, इन 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

तेज बारिश के अलर्ट के मद्देनजर प्रदेश के चार जिलों में 30 अगस्त को स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने 30 अगस्त को नगर निगम सीमा को छोड़कर जिले के सरकारी और निजी सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। वहीं, सलूंबर, भीलवाड़ा और चितौड़गढ़ जिले में तेज बारिश के अलर्ट के मद्देनजर शनिवार को सरकारी और निजी सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। सिर्फ छात्र-छात्राओं का ही अवकाश रहेगा और स्टाफ को स्कूल जाना होगा।