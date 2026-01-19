19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

सांवलिया जी सेठ भंडार गिनती: दूसरे चरण में 5.54 करोड़, मंगलवार को होगी तीसरे चरण की गणना

चित्तौड़गढ़ स्थित भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया के भंडार की गिनती दूसरे चरण में सोमवार को पूरी हुई। इस चरण में 5 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए नकद प्राप्त हुए। पहले चरण में 10 करोड़ 25 लाख रुपए मिल चुके हैं। तीसरे चरण की गिनती मंगलवार को की जाएगी।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Arvind Rao

Jan 19, 2026

Sanwaliya Ji Seth

भंडार से निकले नोटों की गिनती करते मंदिर कर्मचारी (फोटो- पत्रिका)

चित्तौड़गढ़: भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया के पावन धाम में 17 जनवरी चतुर्दशी को खोले गए भंडार की शेष राशि की गणना सोमवार को दूसरे चरण में संपन्न हुई। यह गिनती मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव की उपस्थिति में की गई।

बता दें कि दूसरे चरण की गिनती में भंडार से कुल 5 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए नकद प्राप्त हुए। इससे पूर्व प्रथम चरण में 10 करोड़ 25 लाख रुपए नकद की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार अब तक दोनों चरणों को मिलाकर भंडार से कुल 15 करोड़ 79 लाख 25 हजार रुपए नकद प्राप्त हो चुके हैं। भंडार की तीसरे चरण की गिनती मंगलवार को की जाएगी।

इधर, रविवार को मौनी अमावस्या पर्व के अवसर पर श्री सांवलिया जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर मंडल एवं प्रशासन की ओर से भक्तों को पंक्तिबद्ध और शांतिपूर्वक दर्शन कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। सुरक्षा, यातायात, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी समुचित इंतजाम किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मौनी अमावस्या के अवसर पर शाम 5 बजे मंदिर मंडल की ओर से देवकी सदन धर्मशाला में महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रेमपूर्वक बैठकर प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर आयोजित दो दिवसीय अमावस्या मेला हर्षोल्लास और भक्तिमय वातावरण के साथ संपन्न हुआ।

भंडार की गिनती के दौरान मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, बोर्ड सदस्य पवन तिवारी, लेखाधिकारी राजेंद्र सिंह, मंदिर प्रभारी भेरूगिरी गोस्वामी सहित मंदिर प्रशासन एवं विभिन्न बैंकों के कर्मचारी उपस्थित रहे।

सांवलिया सेठ का बनाया ‘चांदी का आधार कार्ड’

आस्था जब कला का रूप ले लेती है, तो भक्ति की अभिव्यक्ति भी अनूठी हो जाती है। मेवाड़ के आराध्य ठाकुर श्री सांवलिया सेठ के प्रति श्रद्धा का ऐसा ही अनुपम उदाहरण आसींद (भीलवाड़ा) के स्वर्ण कलाकार धनराज सोनी ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी आस्था और शिल्पकला का संगम करते हुए सांवलिया सेठ के लिए चांदी का विशेष ‘आधार कार्ड’ तैयार किया है।

यह प्रतिकृति शुद्ध 60 ग्राम चांदी से निर्मित है, जिस पर बारीक नक्काशी की गई है। कार्ड को हूबहू आधार कार्ड का स्वरूप दिया गया है। इसमें अशोक स्तंभ के साथ सांवलिया सेठ की छवि अंकित है। कार्ड पर नाम ‘श्री सांवलिया सेठ’, लिंग (पुरुष) तथा जन्म तिथि के रूप में ‘भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 3112 ईसा पूर्व (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी)’ दर्ज की गई है। कार्ड के नीचे एक प्रेरक संदेश भी लिखा है : 'मेरे सरकार मेरी पहचान', जो भक्त की अपने आराध्य के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

Sawariya Seth: बारां के व्यापारी ने सांवलिया सेठ के चढ़ाया डेढ़ KG चांदी का लहसुन, भक्तों ने पहले भी चढ़ाएं हैं अनोखे चढ़ावे
बारां
Sawariya-Seth-Silver-Garlic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 10:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / सांवलिया जी सेठ भंडार गिनती: दूसरे चरण में 5.54 करोड़, मंगलवार को होगी तीसरे चरण की गणना

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेटे ने बाप को ‘आंख दिखाई’, गार्ड ने जांघ में मार दी गोली, दोनों के बीच चल रहा है संपत्ति विवाद

Property dispute between father and son
चित्तौड़गढ़

किसानों का गजब जुगाड़: खेत में CCTV और सोलर सेंसर, अब घर बैठे मोबाइल पर हो रही ‘सफेद सोने’ की रखवाली

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: सवा किलो तक का उगाया सीताफल; उत्कृष्टता केंद्र का कमाल, 29 किस्मों से बढ़ेगा किसानों का मान

सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में सवा किलो वजन का फल, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

छत पर उगा दी ऐसी फसल, 1.50 लाख रु. किलो बिकता है इसका दूध; उगाने के लिए चाहिए लाइसेंस, लेकिन हो गया भारी नुकसान…

चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा; कार-ट्रेलर से टकराई, पति-पत्नी सहित चार की मौत, 8 साल का बेटा बाल-बाल बचा

चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.