चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा: खड़े कंटेनर से टकराई कार, महिला-पुरुष की मौत

चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़-उदयपुर सिक्स-लेन हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब गुजरात से घूमने आए एक कपल की तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए।
भदेसर थाना के एएसआई निहाल सिंह ने बताया कि हादसा रविवार सुबह हाज्याखेड़ी पुलिया के पास कृष्णा होटल के सामने हुआ है। गुजरात के अरवली जिले के रहने वाले दिलीप कुमार (34) अपनी महिला मित्र किंजल बामनिया (32) के साथ कार से जा रहे थे। इस दौरान कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वह कंटेनर में फंस गई।
टक्कर की तेज आवाज सुनकर होटल का स्टाफ और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर भदेसर थाना प्रभारी धर्मराज मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को कंटेनर से बाहर निकाला। पुलिस को कार के अंदर से दोनों के शव मिले। उनकी पहचान आईडी के आधार पर की गई और परिजनों को सूचित किया गया।
थानाधिकारी के मुताबिक, कंटेनर चालक ने होटल देखकर अपना वाहन सड़क किनारे खड़ा किया था। पुलिस को आशंका है कि या तो ओवरटेक करने की कोशिश में या नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। शाम को परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया और उन्हें परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को भी जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है।