चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा: खड़े कंटेनर से टकराई कार, महिला-पुरुष की मौत

भदेसर थाना के एएसआई निहाल सिंह ने बताया कि हादसा रविवार सुबह हाज्याखेड़ी पुलिया के पास कृष्णा होटल के सामने हुआ है। गुजरात के अरवली जिले के रहने वाले दिलीप कुमार (34) अपनी महिला मित्र किंजल बामनिया (32) के साथ कार से जा रहे थे। इस दौरान कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वह कंटेनर में फंस गई।