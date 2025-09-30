Patrika LogoSwitch to English

चूरू

Rajasthan Road Accident: दुर्गाष्टमी पर चूरू में भीषण हादसा, SUV की टक्कर से देवर-भाभी की दर्दनाक मौत

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के चूरू जिले में दुर्गाष्टमी के दिन भीषण सड़क हादसा हो गया। एसयूवी की टक्कर से ऊंट गाड़ी में सवार देवर-भाभी की दर्दनाक मौत हो गई।

less than 1 minute read

चूरू

image

Anil Prajapat

Sep 30, 2025

Road-accident-in-Churu

हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिस। फोटो: पत्रिका

Churu Road Accident: चूरू। राजस्थान के चूरू जिले में दुर्गाष्टमी के दिन भीषण सड़क हादसा हो गया। एसयूवी की टक्कर से ऊंट गाड़ी में सवार देवर-भाभी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, 6 लोग घायल हो गए। जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा मंगलवार सुबह तारानगर क्षेत्र में बुचावास गांव के पास हुआ।

भालेरी थाना पुलिस के मुताबिक ऊंट गाड़ी पर सवार होकर एक परिवार अपने खेत पर फसल कटाई के लिए जा रहा था। इसी दौरान तारानगर की ओर से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जबर्दस्त था कि ऊंट गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और ऊंट गाड़ी सवार देवर दुनीराम और उसकी भाभी सुमन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

6 में से 2 की हालत गंभीर

हादसे में घायल 6 लोगों को तारानगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं, अन्य घायलों का तारानगर के अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। जहां पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया।

दूसरे हादसे में एक महिला की मौत

इधर, दूसरा सड़क हादसा गांव जिगसाना के पास हुआ। राजगढ़ जा रहे बाइक सवार पति-पत्नी को एसयूवी ने टक्कर मार दी। हादसे में 22 वर्षीय सुमन की मौके पर ही मौत हो गई और पति घायल हो गया। सूचना पर तारानगर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

2 कारों की भिड़ंत में महिला की मौत, बाइक के कट मारने से हुआ दर्दनाक हादसा, एक परिवार सालासर से आ रहा था दूसरा जा रहा था
श्री गंगानगर

