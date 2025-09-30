Rajasthan Road Accident: दुर्गाष्टमी पर चूरू में भीषण हादसा, SUV की टक्कर से देवर-भाभी की दर्दनाक मौत

भालेरी थाना पुलिस के मुताबिक ऊंट गाड़ी पर सवार होकर एक परिवार अपने खेत पर फसल कटाई के लिए जा रहा था। इसी दौरान तारानगर की ओर से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जबर्दस्त था कि ऊंट गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और ऊंट गाड़ी सवार देवर दुनीराम और उसकी भाभी सुमन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।