Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चूरू

Churu: जीवित महिला को मृत बता मकान हड़पा, ट्रायल के दौरान पीड़िता की मौत, फिर दोषियों को मिली कड़ी सजा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू की अदालत का यह फैसला उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो फर्जी दस्तावेजों और साजिश के जरिए दूसरों की संपत्ति हड़पने का प्रयास करते हैं।

चूरू

Rakesh Mishra

Sep 10, 2025

house grabbing case
प्रतीकात्मक तस्वीर

करीब 13 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में चूरू की सीजेएम कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर आर्थिक दंड भी लगाया है। आरोपियों को यह सजा मकान हड़पने के मामले में सुनाई गई है। आरोपियों ने इस कृत्य को अंजाम देने के लिए एक जीवित महिला को मृत बता दिया था। इस संबंध में यूपी के मेरठ निवासी प्रतिभा गुप्ता (66) ने सन 2012 में चूरू के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था।

सास-देवरानी को दिया था मकान

पुलिस को दी शिकायत में प्रतिभा ने बताया कि उसने चूरू की नई सड़क स्थित अपना मकान सास पुष्पा और देवरानी सविता को रहने के लिए दिया था। शिकायत में आगे बताया कि मकान हड़पने के लिए सविता ने अपने बेटे नगेंद्र, नगेंद्र के ससुर योगेश कुमार एवं अनीता उर्फ सुनीता पत्नी योगेश कुमार ने मिलकर साजिश रचि। आरोपियों ने प्रतिभा के जीवित रहते हुए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। इसके बाद आरोपियों ने मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर रजिस्ट्री करवाकर घर पर कब्जा कर लिया।

ये भी पढ़ें

Churu News: सरकारी अध्यापिका ने शादी के 10 साल बाद कागजों में पति को बताया मृत, माता-पिता के साथ मिलकर रचाया आपराधिक षडयंत्र
चूरू
image

जुर्माना भी लगाया

कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच कर 2014 में कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने इस मामले में बेहद गंभीरता दिखाई और आरोपियों को आईपीसी की धारा 468 के तहत 4 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना, आईपीसी की धारा 471 के तहत प्रत्येक को 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, आईपीसी की धारा 474 के तहत प्रत्येक दोषी को 5 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया। सभी सजाए साथ साथ चलने से दोषियों को अधिकतम 7 साल के जेल की सजा भुगतनी होगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू की अदालत का यह फैसला उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो फर्जी दस्तावेजों और साजिश के जरिए दूसरों की संपत्ति हड़पने का प्रयास करते हैं। इस फैसले का एक बड़ा पहलू ये भी है कि मामले में जिस शिकायतकर्ता महिला के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था, ट्रायल के दौरान ही उसका निधन हो गया था।

यह वीडियो भी देखें

मामले में सरकारी लोक अभियोजक गोरधन सिंह कहते हैं कि हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी कि ट्रायल में गवाही होने से पूर्व ही परिवादीया प्रतिभा गुप्ता का निधन हो गया था। ट्रायल में उनके बयान नहीं हुए थे ऐसे में केवल दस्तावेजी साक्ष्य ही हमारे लिए एक उम्मीद थी। अदालत ने इस मामले में बेहद गंभीरता दिखाई है। जिस तरह से जमीन हड़पने के मामले बढ रहे है ये फैसला एक नज़ीर है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: विवाहिता की गला रेतकर की हत्या, पीहरवालों का आरोप- बेटी को गंदी नजर से देखता था देवर
चूरू
woman-murder-case-in-sardarshahar-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 03:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu: जीवित महिला को मृत बता मकान हड़पा, ट्रायल के दौरान पीड़िता की मौत, फिर दोषियों को मिली कड़ी सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.