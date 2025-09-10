Churu: जीवित महिला को मृत बता मकान हड़पा, ट्रायल के दौरान पीड़िता की मौत, फिर दोषियों को मिली कड़ी सजा

कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच कर 2014 में कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने इस मामले में बेहद गंभीरता दिखाई और आरोपियों को आईपीसी की धारा 468 के तहत 4 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना, आईपीसी की धारा 471 के तहत प्रत्येक को 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, आईपीसी की धारा 474 के तहत प्रत्येक दोषी को 5 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया। सभी सजाए साथ साथ चलने से दोषियों को अधिकतम 7 साल के जेल की सजा भुगतनी होगी।