भारतीय किसान संघ का एलान, 20 नवम्बर को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर करेंगे प्रदर्शन

संघ ने सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया कि 1 अक्टूबर से मूंग मंडियों में आना शुरू हो जाता है। हालांकि, अक्टूबर में बारिश होने तथा कुछ नमी होने के कारण थोड़ी देरी होना तो समझ में आता है लेकिन मूंग और मूंगफली की 15 दिन पहले शुरू होनेवाली खरीद अभी तक शुरू नहीं करने के पीछे क्या कारण है यह समझ से परे हैं। जबकि संघ की ओर से सरकार से निरंतर संवाद किया जा रहा है। प्रांतीय मंत्री सिद्ध ने बताया कि किसानों के हितों की अनदेखी करना एकदम गलत है इसलिए संघ अब आंदोलन को बाध्य है।