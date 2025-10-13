राजस्थान स्कूल शिक्षा रैंकिंग में चूरू जिले का जलवा, प्रदेश में लगातार तीसरी बार बना सिरमौर

फाइल फोटो-पत्रिका
चूरू। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सितम्बर माह शिक्षा की जिला रैंकिंग में चूरू एक बार फिर प्रदेश में टॉप पर रहा है। थळी और शेखावाटी के सीकर, झुंझुंनू और चूरू में इस बार भी कड़ी स्पर्द्धा रही। जिसके क्रम में चूरू ने पहला, सीकर ने दूसरा और झुंझंनू का तीसरे स्थान पर रहा।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रतिमाह जारी होने वाली शिक्षा जिला रैंकिंग में चूरू इस बार भी प्रदेश में सिरमौर बना हुआ है। एक ओर जहां जिलों में चूरू टॉप रहा वहीं प्रदेश स्तर पर जिले का सिद्धमुख पहले और तारानगर ब्लॉक चतुर्थ स्थान पर रहा।
जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित मापदंडों के आधार पर अच्छा कार्य करने के लिए प्रति माह राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से जारी रैंकिंग के क्रम चूरू जिला हर बार टॉप टेन में ही नहीं प्राय: प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। पिछले तीन माह से चूरू जिला पहले पायदान पर रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार चूरू जिले को 55 अंक मिले हैं। 54.85 अंक के साथ सीकर प्रदेश में दूसरे नम्बर रहा तथा झुंझुंनू 54.16 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। इस बार टॉप टेन में थळी और शेखावाटी अंचल के तीनों जिले स्कूल शिक्षा रैकिंग में अव्वल रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉकवार रैंकिंग में सिद्धमुख ब्लॉक प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। जबकि तारानगर ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है।
स्कूल शिक्षा परिषद जिले की रैकिंग तय करने के लिए चार मापदंडों को देखती है। शैक्षिक, नामांकन, सामुदायिक सहभागिता और आधारभूत सुविधाओं के तय अंक अनुसार प्रदेश के जिलों को अंक दिए जाते हैं। शैक्षिक श्रेणी में 100 अंक सहित उक्त श्रेणियों को मिलाकर कुल 150 अंकों में से जिलों को उनकी ओर से किए गए कार्यों के अनुसार अंक दिए जाते हैं। जिसके क्रम में चूरू, सीकर, और झुंझुंनू ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं।
