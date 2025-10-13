राजस्थान स्कूल शिक्षा रैंकिंग में चूरू जिले का जलवा, प्रदेश में लगातार तीसरी बार बना सिरमौर

स्कूल शिक्षा परिषद जिले की रैकिंग तय करने के लिए चार मापदंडों को देखती है। शैक्षिक, नामांकन, सामुदायिक सहभागिता और आधारभूत सुविधाओं के तय अंक अनुसार प्रदेश के जिलों को अंक दिए जाते हैं। शैक्षिक श्रेणी में 100 अंक सहित उक्त श्रेणियों को मिलाकर कुल 150 अंकों में से जिलों को उनकी ओर से किए गए कार्यों के अनुसार अंक दिए जाते हैं। जिसके क्रम में चूरू, सीकर, और झुंझुंनू ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं।