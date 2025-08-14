आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका, पत्नी की मांग, प्रमोशन-पुरस्कार रद्द किए जाएं

राजकंवर ने याचिका के जरिए बताया कि सीबीआई कोर्ट इस मामले को पहले ही फर्जी करार दे चुकी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और पुरस्कार दिए गए। याचिका में आगे कहा कि यह कार्रवाई 23 सितंबर 2014 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था एनकाउंटर के तुरंत बाद गैलेंट्री पुरुस्कार या प्रमोशन नहीं दिए जा सकते जब तक 'बहादुरी' संदेह से परे साबित नहीं हो जाए।