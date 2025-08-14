Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चूरू

आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका, पत्नी की मांग, प्रमोशन-पुरस्कार रद्द किए जाएं

Anandpal Singh Encounter: राजकंवर ने याचिका के जरिए बताया कि सीबीआई कोर्ट इस मामले को पहले ही फर्जी करार दे चुकी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और पुरस्कार दिए गए।

चूरू

Rakesh Mishra

Aug 14, 2025

Anandpal Singh Encounter
आनंदपाल सिंह। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के चूरू जिले के गांव मालासर में 2017 के चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आ गया है। आनंदपाल सिंह की पत्नी राजकंवर ने मामले को फर्जी बताते हुए वकील के जरिए चूरू के जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने की मांग की है।

राजकंवर ने याचिका के जरिए बताया कि सीबीआई कोर्ट इस मामले को पहले ही फर्जी करार दे चुकी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और पुरस्कार दिए गए। याचिका में आगे कहा कि यह कार्रवाई 23 सितंबर 2014 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था एनकाउंटर के तुरंत बाद गैलेंट्री पुरुस्कार या प्रमोशन नहीं दिए जा सकते जब तक 'बहादुरी' संदेह से परे साबित नहीं हो जाए।

ये भी पढ़ें

उल्टा राष्ट्रीय ध्वज मामला, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बताया साजिश, कहा- तिरंगे के लिए जान हाजिर
प्रतापगढ़
tiranga yatra in Pratapgarh

कोर्ट से किया आग्रह

राजकंवर ने यह याचिका 13 अगस्त को एडवोकट नरेंद्र सिंह राठौड़ के जरिए दायर की है। याचिका के जरिए अदालत से आग्रह किया गया है कि एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को मिले सभी लाभों को तत्काल रद्द कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कानून का राज कायम रहे और जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।

यह वीडियो भी देखें

24 जून 2017 को हुआ था एनकाउंटर

चूरू जिले के मालासर गांव में राजस्थान पुलिस की एसओजी और अन्य टीमों ने 24 जून 2017 को आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। आनंदपाल पर हत्या, लूट, अपहरण सहित 24 मामले दर्ज थे। एनकाउंटर को परिवार और समर्थकों ने फर्जी करार दिया था। एनकाउंटर को लेकर कई जगह विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: मदन राठौड़ बोले- ‘वोट चोरी की शुरुआत सोनिया गांधी ने की’, छात्रसंघ चुनाव पर दिया बड़ा बयान
जयपुर
BJP state president Madan Rathore

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 09:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका, पत्नी की मांग, प्रमोशन-पुरस्कार रद्द किए जाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.