दर्दनाक हादसा: सालासर जा रहे श्रद्धालुओं को वाहन ने मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

सदर थाना के एएसआई गिरधारीलाल सैनी ने बताया कि हादसे में हरियाणा के न्योली कला निवासी प्रीतमसिंह राजपूत (34), सुरेन्द्र जाट (32) और हिसार जिले के हांसी निवासी मनजीत जाट (30) की मौत हो गई। हादसे में चूरू जिले के गांव लंबोर छीपीयान के प्रशांत (19) और रतनपुरा के विकास (36) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गंभीर घायलों को राजकीय भरतिया अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी है।