Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

4 रन और 5 विकेट, एशिया कप का वो मैच, जिसमें दुनिया ने देखा भारतीय गेंदबाज का करिश्मा

टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी भुवनेश्वर के नाम है। 2016 और 2022 में खेले गए दो संस्करणों के 6 मैचों में भुवी ने 13 विकेट लिए थे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 04, 2025

Asia Cup 2025 bhuvneshwar kumar t20 cricket
विकेट हासिल करने के बाद जश्न मनाते हुए भुवनेश्वर कुमार (फोटो- IANS)

T20 Asia Cup Records: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। यह तीसरा मौका है जब एशिया का यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में होगा। टी20 फॉर्मेट में अब तक खेले गए दो एशिया कप में भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसके आस-पास भी कोई दूसरा गेंदबाज नहीं है।

भुवी का आया था बवंडर

भुवनेश्वर कुमार 2022 में खेले गए एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 4 ओवर में मात्र 4 रन देकर 5 विकेट लिए थे। टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में एक पारी में पांच विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। टी20 में 5 विकेट लेना आसान नहीं होता है। भुवनेश्वर ने अफगानिस्तान के खिलाफ जैसा स्पेल फेंका था, वैसा स्पेल डालना भी बेहद मुश्किल है। देखना होगा आगामी एशिया कप में भुवी के पांच विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कोई गेंदबाज कर पाता है या नहीं।

ये भी पढ़ें

चोट के बाद भी मैं वापसी की कोशिश कर रहा था… क्रिकेट से संन्‍यास लेने वाले 42 वर्षीय अमित मिश्रा का खुलासा
क्रिकेट
Amit Mishra Retirement

टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी भुवनेश्वर के नाम है। 2016 और 2022 में खेले गए दो संस्करणों के 6 मैचों में भुवी ने 13 विकेट लिए थे। भुवनेश्वर 2025 में एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं। भुवनेश्वर कुमार भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं। एक समय वह टी20 में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। नवंबर 2022 में भारत के लिए आखिरी बार खेलने वाले भुवनेश्वर कुमार ने 21 टेस्ट में 63, 121 वनडे में 141 और 87 टी20 में 90 विकेट लिए हैं।

10 सितंबर को भारत का पहला मैच

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर से करेगी, जहां उनका सामना यूएई से होगा। इसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। 19 सितंबर को ओमान के साथ टीम इंडिया का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच है। इसके बाद सुपर 4 स्टेज के मुकाबले होंगे, जहां चारों टीमें एक दूसरे से एक एक मैच खेलेंगी और टॉप पर रहने वाली 2 टीमें फाइनल में जाएंगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

04 Sept 2025 02:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 4 रन और 5 विकेट, एशिया कप का वो मैच, जिसमें दुनिया ने देखा भारतीय गेंदबाज का करिश्मा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट