Asia Cup के वो 5 सबसे खतरनाक गेंदबाज, जिनके सामने थर-थर कांपते हैं बल्लेबाज, नाम किए सर्वाधिक विकेट

Most wickets in Asia Cup T20 Format: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब एक महीने से भी कम समय शेष है। 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रहे इस टूर्नामेंट का क्रिकेट फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले आज हम बात करेंगे उन गेंदबाजों की, जिन्‍होंने एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस लिस्‍ट में दो भारतीय गेंदबाज भी शामिल हैं, जिनमें से एक लंबे समय से टीम से बाहर है तो दूसरा लगातार शानदार प्रदर्शन कर टीम में बना हुआ है।