Asia Cup के वो 5 सबसे खतरनाक गेंदबाज, जिनके सामने थर-थर कांपते हैं बल्लेबाज, नाम किए सर्वाधिक विकेट

Most wickets in Asia Cup T20 Format: 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 का सभी क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले एक नजर डालते हैं एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने गेंदबाजों पर-

lokesh verma

Aug 14, 2025

गेंदबाजी करते हार्दिक पंड्या। (फोटो सोर्स: IANS)

Most wickets in Asia Cup T20 Format: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब एक महीने से भी कम समय शेष है। 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रहे इस टूर्नामेंट का क्रिकेट फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले आज हम बात करेंगे उन गेंदबाजों की, जिन्‍होंने एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस लिस्‍ट में दो भारतीय गेंदबाज भी शामिल हैं, जिनमें से एक लंबे समय से टीम से बाहर है तो दूसरा लगातार शानदार प्रदर्शन कर टीम में बना हुआ है।

भुवनेश्वर कुमार

भारतीय तेज गेंदबाज ने साल 2016 से 2022 के बीच टी20 फॉर्मेट के छह मैच खेले, जिसमें कुल 23 ओवर गेंदबाजी की। इस दौरान उन्होंने 13 विकेट अपने नाम किए।

Asia Cup के वो 5 खिलाड़ी, जिनके नाम T20 में सबसे ज्‍यादा रन, लिस्ट में 2 भारतीय दोनों ले चुके संन्यास
Most runs in Asia Cup T20 Format

अमजद जावेद

यूएई के इस गेंदबाज ने साल 2016 में टी20 फॉर्मेट का एशिया कप खेला। उन्होंने सात मैचों में 14.08 की औसत के साथ 12 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने 23 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 138 रन दिए।

मोहम्मद नवीद

यूएई के इस खिलाड़ी ने सात मुकाबलों में कुल 27.4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें कुल 166 रन देते हुए 11 विकेट हासिल किए।

राशिद खान

अफगानिस्तान के इस गेंदबाज ने साल 2016 से 2022 के बीच आठ मुकाबले खेले, जिसमें कुल 31 ओवर गेंदबाजी की। इस दौरान अफगानी स्पिनर के नाम 11 विकेट रहे।

हार्दिक पंड्या

इस तेज गेंदबाज ने साल 2016 से 2022 के बीच एशिया कप के इस फॉर्मेट में कुल आठ मुकाबले खेले, जिसमें 18.81 की औसत के साथ 11 विकेट हासिल किए। इस दौरान पंड्या ने कुल 29.3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 177 रन विपक्षी बल्लेबाजों को दिए।

अल-अमीन हुसैन

बांग्लादेश के इस दाएं हाथ के गेंदबाज ने पांच मुकाबलों में 12.18 की औसत के साथ 11 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 16.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें कुल 101 रन दिए।

एशिया कप 2025

14 Aug 2025 07:15 am

