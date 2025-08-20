Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप के बाद कितनी बदल गई भारतीय टीम, ये 7 खिलाड़ी हुए बाहर

Changes in India T20 Squad: टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 जीतने के बाद पिछले एक साल में भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कप्‍तान से लेकर उपकप्‍तान सब बदल गए हैं। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में खेलने उतरेगी। आइये इससे पहले जानते हैं कि टीम इंडिया कितनी बदल गई है।

भारत

lokesh verma

Aug 20, 2025

Changes in India T20 Squad
भारतीय टी20 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Changes in India T20 Squad from T20 World Cup 2024 to Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई के सेलेक्‍टर्स ने टीम इंडिया घोषित कर दी है। यूएई में 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है। इसके साथ ही कई बड़े खिलाड़ी पीछे छूट गए हैं। भारत ने रोहित शर्मा की अगुवाई में टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 का खिताब जीता था। टीम के चैंपियन बनते ही रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया था। उसके बाद सूर्यकुमार यादव को टी20 कप्‍तानी सौंपी गई। टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद टीम इंडिया पहली बार टी20 में किसी बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करने जा रही है। टी20 वर्ल्‍ड कप और एशिया कप के स्‍क्‍वॉड की तुलना करें तो कुल 7 प्‍लेयर इस बार नजर नहीं आएंगे।

कप्तान-उपकप्तान भी बदले

टी20 वर्ल्‍ड कप में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। वहीं हार्दिक पंड्या टीम के उपकप्‍तान थे। वहीं, एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है तो उपकप्‍तानी टेस्‍ट टीम के कप्‍तान शुभमन गिल करते नजर आएंगे। बता दें कि गिल टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 के दौरान स्टैंडबाय प्‍लेयर्स की सूची में रखा गया था। प्‍लेइंग इलेवन तो छोड़ो वह 15 सदस्‍यीय टीम में भी जगह नहीं बना सके थे।

ये भी पढ़ें

श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के स्क्वॉड से बाहर रखने पर पूर्व कोच ने सेलेक्टर्स पर दागे सवाल
क्रिकेट
Shreyas Iyer

ये 7 खिलाड़ी हुए बाहर

टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 और एशिया कप 2025 के भारतीय स्क्वॉड की तुलना करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा संन्यास ले चुके हैं। वहीं, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल भी एशिया कप स्‍क्‍वॉड का हिस्‍सा नहीं है। पंत चोट के चलते बाहर हैं तो सिराज को इंग्‍लैंड दौरे के बाद ब्रेक दिया गया है। वहीं, चहल को ड्रॉप किया गया है। जबकि यशस्‍वी को स्टैंबाय की लिस्‍ट में रखा है।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्‍क्‍वॉड

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर) तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, शुभमन गिल (उपकप्तान), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

स्टैंडबाय प्‍लेयर- यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्णा।

टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 की भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल।

स्टैंडबाय प्‍लेयर- शुभमन गिल, रिंकू सिंह, आवेश खान और खलील अहमद।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

20 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्ड कप के बाद कितनी बदल गई भारतीय टीम, ये 7 खिलाड़ी हुए बाहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.