टी20 वर्ल्ड कप के बाद कितनी बदल गई भारतीय टीम, ये 7 खिलाड़ी हुए बाहर

Changes in India T20 Squad from T20 World Cup 2024 to Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई के सेलेक्‍टर्स ने टीम इंडिया घोषित कर दी है। यूएई में 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है। इसके साथ ही कई बड़े खिलाड़ी पीछे छूट गए हैं। भारत ने रोहित शर्मा की अगुवाई में टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 का खिताब जीता था। टीम के चैंपियन बनते ही रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया था। उसके बाद सूर्यकुमार यादव को टी20 कप्‍तानी सौंपी गई। टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद टीम इंडिया पहली बार टी20 में किसी बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करने जा रही है। टी20 वर्ल्‍ड कप और एशिया कप के स्‍क्‍वॉड की तुलना करें तो कुल 7 प्‍लेयर इस बार नजर नहीं आएंगे।