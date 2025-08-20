टी20 वर्ल्ड कप के बाद कितनी बदल गई भारतीय टीम, ये 7 खिलाड़ी हुए बाहर

Changes in India T20 Squad from T20 World Cup 2024 to Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया घोषित कर दी है। यूएई में 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है। इसके साथ ही कई बड़े खिलाड़ी पीछे छूट गए हैं। भारत ने रोहित शर्मा की अगुवाई में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था। टीम के चैंपियन बनते ही रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया था। उसके बाद सूर्यकुमार यादव को टी20 कप्तानी सौंपी गई। टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया पहली बार टी20 में किसी बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करने जा रही है। टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के स्क्वॉड की तुलना करें तो कुल 7 प्लेयर इस बार नजर नहीं आएंगे।
टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। वहीं हार्दिक पंड्या टीम के उपकप्तान थे। वहीं, एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है तो उपकप्तानी टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल करते नजर आएंगे। बता दें कि गिल टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान स्टैंडबाय प्लेयर्स की सूची में रखा गया था। प्लेइंग इलेवन तो छोड़ो वह 15 सदस्यीय टीम में भी जगह नहीं बना सके थे।
टी20 वर्ल्ड कप 2024 और एशिया कप 2025 के भारतीय स्क्वॉड की तुलना करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा संन्यास ले चुके हैं। वहीं, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल भी एशिया कप स्क्वॉड का हिस्सा नहीं है। पंत चोट के चलते बाहर हैं तो सिराज को इंग्लैंड दौरे के बाद ब्रेक दिया गया है। वहीं, चहल को ड्रॉप किया गया है। जबकि यशस्वी को स्टैंबाय की लिस्ट में रखा है।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर) तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, शुभमन गिल (उपकप्तान), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।
स्टैंडबाय प्लेयर- यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्णा।
रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल।
स्टैंडबाय प्लेयर- शुभमन गिल, रिंकू सिंह, आवेश खान और खलील अहमद।