क्रिकेट इतिहास का काला दिन! जब 2,50,000 डॉलर लेकर हार गई थी टीम, कप्तान को कर दिया गया बैन

इस बीच 7 जून को साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर पैट सिमकॉक्स ने किंग कमीशन के सामने गवाही दी कि क्रोनिए ने उनसे 1994-95 सीजन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच हारने के लिए संपर्क किया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि साल 1996 में मुंबई में टीम मीटिंग के दौरान क्रोनिए ने एक वनडे मैच हारने के लिए 2,50,000 डॉलर की पेशकश की थी। 8 जून 2000 को हर्शल गिब्स ने स्वीकारा कि उन्होंने अपने पूर्व कप्तान से भारत में वनडे मैच में 20 रन से कम बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिसके बदले उन्हें 15 हजार डॉलर मिले। कुछ घंटों बाद ही बोर्ड ने इस दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड कर दिया।