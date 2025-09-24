अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया गुरु युवराज सिंह के तेज अर्धशतकों का रिकॉर्ड, अब नजर रोहित शर्मा को पछाड़ने पर

बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। बेहद निराशाजनक तरीके से वह रन आउट हो गए। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर का आगाज करने वाले अभिषेक ने अब तक 22 मैचों की 21 पारियों में 4 अर्धशतक और 2 शतक सहित 783 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 135 है, जो टी20 में किसी भी भारतीय का बनाया सर्वाधिक स्कोर है। अभिषेक का वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में अब तक पदार्पण नहीं हुआ है। हालांकि, जैसी बल्लेबाजी वह कर रहे हैं। उसे देखते हुए लगता है कि जल्द ही उन्हें वनडे फॉर्मेट में मौका मिल सकता है।