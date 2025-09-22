तुम बोलो, हम जीतेंगे… अभिषेक शर्मा ने बीच मैच हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी सुनाई गालियां तो हराने के बाद भी नहीं बख्शा

Abhishek Sharma fight with Shaheen Afridi and Haris Rauf: एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत बनाम पाकिस्तान हाईवोल्‍टेज मुकाबला रविवार रात दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां भारतीय टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को 6 विकेट से रौंद दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हो रहे इस टूर्नामेंट ग्रुप मैच में भारतीय खिलाडि़यों ने हाथ नहीं मिलाकर ये साफ कर दिया था कि वह सिर्फ खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान प्‍लेयर्स से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्‍तान के खिलाडि़यों ने सुपर 4 के मुकाबले में घटिया हरकतें कर भारतीय सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को उकसाने का प्रयास किया। इसके बाद इन दोनों ने बीच मैदान ने केवल बल्‍ले से, बल्कि मुंह से भी पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी। इतना ही नहीं अभिषेक शर्मा ने सोशल मीडिया पर भी पाकिस्‍तानियों को नहीं बख्‍शा।