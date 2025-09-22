Patrika LogoSwitch to English

तुम बोलो, हम जीतेंगे… अभिषेक शर्मा ने बीच मैच हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी सुनाई गालियां तो हराने के बाद भी नहीं बख्शा

Abhishek Sharma fight with Shaheen Afridi and Haris Rauf: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्‍तान के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्‍तानी खिलाडि़यों ने सभी हदें पार कर दी। साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन, हारिस रऊफ ने बाउंड्री पर फाइटर जेट उड़ाकर तो शाहीन अफरीदी ने पिटाई के बाद भारतीय ओपनर से तू-तूड़ाक करते हुए उकसाया। जिसका अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने बल्‍ले और मुंह से करारा जवाब दिया।

भारत

lokesh verma

Sep 22, 2025

Abhishek Sharma fight with Shaheen Afridi and Haris Rauf
Abhishek Sharma fight with Shaheen Afridi and Haris Rauf: भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और पाकिस्‍तानी गेंदबाज हारिस रऊफ। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

Abhishek Sharma fight with Shaheen Afridi and Haris Rauf: एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत बनाम पाकिस्तान हाईवोल्‍टेज मुकाबला रविवार रात दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां भारतीय टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को 6 विकेट से रौंद दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हो रहे इस टूर्नामेंट ग्रुप मैच में भारतीय खिलाडि़यों ने हाथ नहीं मिलाकर ये साफ कर दिया था कि वह सिर्फ खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान प्‍लेयर्स से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्‍तान के खिलाडि़यों ने सुपर 4 के मुकाबले में घटिया हरकतें कर भारतीय सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को उकसाने का प्रयास किया। इसके बाद इन दोनों ने बीच मैदान ने केवल बल्‍ले से, बल्कि मुंह से भी पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी। इतना ही नहीं अभिषेक शर्मा ने सोशल मीडिया पर भी पाकिस्‍तानियों को नहीं बख्‍शा।

'चल बॉल डाल…चल, तेरी...'

दरअसल, मैच के दौरान जुबानी जंग का आगाज भारतीय बल्‍लेबाजी के समय पहले ओवर की पहली ही गेंद से हो गया था़, जब अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर सिक्‍स मारकर धमाकेदार शुरुआत दिलाई। इस छक्‍के से शाहीन अफरीदी तिलमिला गए और अभिषेक से तू-तड़ाक करने लगे। इस पर अभिषेक ने तपाक से जवाब देते हुए कहा कि चल बॉल डाल…चल, तेरी... (अभिषेक ने गाली दी) तो अफरीदी चुपचाप रनअप की ओर चल दिए।

अफरीदी ने गिल से भी की तू-तड़ाक

वहीं, शाहीन अफरीदी भी कहां रुकने वाले थे, वह लगातार नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभिषेक के पास जाकर कुछ ना कुछ कह रहे थे। फिर शुभमन गिल ने अफरीदी को तीसरे ओवर में दो चौके जड़े और अभिषेक की तरफ बढ़े तो अफरीदी कुछ कहने लगे। ये देख लगा कि उन्‍होंने एक बार फिर विवाद की शुरुआत की थी। इस तरह छोटी-छोटी झड़पें चलती रहीं और मुकाबले में गर्माहट भी बढ़ती रही।

हारिस रऊफ को भी दिखाई औकात

हारिस रऊफ फिल्डिंग के दौरान बाउंड्री पर फाइटर प्‍लेन उड़ाने का एक्‍शन कर भारतीय फैंस को उकसा रहे थे। जब गेंदबाजी के लिए आए तो उन्‍होंने भी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से तू-तड़ाक की, जिसका जवाब भारतीय ओपनर ने मुंह के साथ बल्‍ले से भी दिया। इस तरह पाकिस्‍तान की उकसाने वाली रणनीति फेल हुई और शर्मा और गिल ने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी करते हुए जीत की नींव रखी। भारत ने ये मुकाबला 7 गेंद शेष रहते 6 विकेट से अपने नाम किया।

अभिषेक ने मैच के बाद भी नहीं बख्‍शा

अभिषेक शर्मा ने मैच के दौरान आपा नहीं खोया और अपनी लय में खेलते हुए पाकिस्‍तानियों को बल्‍ले और मुंह से करारा जवाब दिया। लेकिन, उनके लिए शायद इतना काफी नहीं था। अभिषेक ने मैच जीतने के कुछ घंटों बाद एक्‍स पर मैच की कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि तुम बोलो, हम जीतेंगे। ये तीखी पोस्‍ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

एशिया कप 2025

