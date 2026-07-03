अभिषेक शर्मा ( फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Most runs for India against England: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेला जाना है। इस मैच में दोनों ही टीमें जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी। चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला गया पहला मैच बारिश से धुल गया था, जिसमें अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़ा था। अभिषेक शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में इस पूरी सीरीज में सबकी नजर उन पर ही टिकी होंगी, जो एक साल बाद आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान गंवा चुके हैं। अब उनके पास शीर्ष स्थान हासिल करने के साथ कई बड़े रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है।
भारतीय स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 7 मैचों की 7 पारियों में इंग्लैंड के खिलाफ 347 टी20 इंटरनेशनल रन बनाकर एमएस धोनी और सुरेश रैना जैसे कई दिग्गजों को पीछे छोड़ चुके हैं। अब उनसे आगे सिर्फ चार भारतीय दिग्गज सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरह से अभिषेक शर्मा का बल्ला चल रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि वह इसी सीरीज में सूर्या, पंड्या और रोहित को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|स्ट्राइक रेट
|1
|विराट कोहली
|21
|21
|648
|80*
|135.00
|2
|रोहित शर्मा
|16
|15
|467
|100*
|139.82
|3
|हार्दिक पांड्या
|21
|19
|441
|63
|151.54
|4
|सूर्यकुमार यादव
|14
|13
|360
|117
|172.24
|5
|अभिषेक शर्मा
|7
|7
|347
|135
|219.62
|6
|एमएस धोनी
|14
|12
|296
|56
|133.93
|7
|सुरेश रैना
|13
|11
|292
|63
|135.81
|8
|केएल राहुल
|11
|11
|247
|101*
|135.71
|9
|श्रेयस अय्यर
|7
|6
|217
|68
|141.83
|10
|शिवम दुबे
|5
|5
|168
|53
|178.72
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|स्ट्राइक रेट
|1
|जोस बटलर (इंग्लैंड)
|29
|25
|669
|83*
|143.87
|2
|विराट कोहली (भारत)
|21
|21
|648
|80*
|135.00
|3
|रोहित शर्मा (भारत)
|16
|15
|467
|100*
|139.82
|4
|हार्दिक पांड्या (भारत)
|21
|19
|441
|63
|151.54
|5
|सूर्यकुमार यादव (भारत)
|14
|13
|360
|117
|172.24
|6
|जेसन रॉय (इंग्लैंड)
|15
|15
|356
|67
|131.85
|7
|अभिषेक शर्मा (भारत)
|7
|7
|347
|135
|219.62
|8
|इयोन मॉर्गन (इंग्लैंड)
|16
|14
|347
|71
|141.63
|9
|एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड)
|10
|10
|331
|86*
|134.55
|10
|एमएस धोनी (भारत)
|14
|12
|296
|56
|133.93
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