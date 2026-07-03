Most runs for India against England: भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेला जाना है। इस मैच में दोनों ही टीमें जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी। चेस्‍टर-ले-स्ट्रीट में खेला गया पहला मैच बारिश से धुल गया था, जिसमें अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़ा था। अभिषेक शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में इस पूरी सीरीज में सबकी नजर उन पर ही टिकी होंगी, जो एक साल बाद आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्‍थान गंवा चुके हैं। अब उनके पास शीर्ष स्‍थान हासिल करने के साथ कई बड़े रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है।