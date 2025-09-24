Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC T20 Rankings: अभिषेक शर्मा के आसपास भी नहीं फटक रहा दुनिया का कोई बल्लेबाज, इतने महीनों से हैं नंबर-1

ICC T20 Rankings: अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सर्वोच्च रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक 4 पारियों में 43.25 की औसत के साथ 173 रन जोड़े हैं, जिसमें पाकिस्तान के विरुद्ध 74 रन की पारी भी शामिल है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 24, 2025

Abhishek Sharma with Shubman Gill
अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेटर (File Photo - IANS)

ICC T20 Rankings: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में अपनी चमक बिखेरने वाले तिलक वर्मा (Tilak Varma) टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। वर्मा ने एक स्थान की छलांग लगाते हुए इंग्लैंड के जोस बटलर को पछाड़ दिया। वहीं, भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शीर्ष पायदान बरकरार रखा। 30 जुलाई 2025 को ट्रेविस हेड को पीछ छोड़ नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया था। गेंदबाजों की लिस्ट में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी नंबर-1 स्थान पर काबिज हैं।

अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सर्वोच्च रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक 4 पारियों में 43.25 की औसत के साथ 173 रन जोड़े हैं, जिसमें पाकिस्तान के विरुद्ध 74 रन की पारी भी शामिल है। वहीं, वरुण चक्रवर्ती ने एशिया कप के तीन मुकाबलों में दो विकेट हासिल किए हैं। तिलक वर्मा इस टूर्नामेंट में 31, 29 और 30* रन की पारी खेल चुके हैं।

हार्दिक पंड्या गेंदबाजों की रैंकिंग में छह स्थान ऊपर चढ़कर 60वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि टी20 फॉर्मेट के ऑलराउंडर की रैंकिंग में उन्होंने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद 12 स्थानों की छलांग लगाते हुए गेंदबाजों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं। अबरार ने इस एशिया कप में अब तक 5 मुकाबलों में 5 विकेट हासिल किए हैं।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025, Final Scenario: लगातार दो मैच हारने के बाद अब भी फ़ाइनल में पहुंच सकता है श्रीलंका, बस करना होगा ये काम
क्रिकेट
image

वहीं, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान भी पिछले हफ्ते खराब फॉर्म से उबरते हुए छह पायदान की छलांग लगाकर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान के हारिस रऊफ नौ पायदान ऊपर उठकर 28वें स्थान पर आ गए हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में साहिबजादा फरहान 31 पायदान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर पहुंच गए। फरहान ने भारत के खिलाफ 45 गेंदों में 58 रन की पारी खेली थी। बांग्लादेश के सैफ हसन ने भी सुपर-4 चरण में 61 रनों की पारी खेलते हुए 133 पायदान ऊपर चढ़कर 81वें स्थान पर अपनी छाप छोड़ी है।

ऑलराउंडर्स की लिस्ट में पाकिस्तान के फहीम अशरफ 12 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त 39वें स्थान पर, जबकि श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा पिछले दो मैचों में चार विकेट लेने के बाद सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

ये भी पढ़ें

हांगकांग सिक्सेस और ILT20 के बाद अब BBL में भी खेलते हुए नज़र आएंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम से जुड़ेंगे!
क्रिकेट
R Ashwin likely play The Hundred League

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

24 Sept 2025 04:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC T20 Rankings: अभिषेक शर्मा के आसपास भी नहीं फटक रहा दुनिया का कोई बल्लेबाज, इतने महीनों से हैं नंबर-1

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.