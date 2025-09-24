ICC T20 Rankings: अभिषेक शर्मा के आसपास भी नहीं फटक रहा दुनिया का कोई बल्लेबाज, इतने महीनों से हैं नंबर-1

वहीं, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान भी पिछले हफ्ते खराब फॉर्म से उबरते हुए छह पायदान की छलांग लगाकर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान के हारिस रऊफ नौ पायदान ऊपर उठकर 28वें स्थान पर आ गए हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में साहिबजादा फरहान 31 पायदान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर पहुंच गए। फरहान ने भारत के खिलाफ 45 गेंदों में 58 रन की पारी खेली थी। बांग्लादेश के सैफ हसन ने भी सुपर-4 चरण में 61 रनों की पारी खेलते हुए 133 पायदान ऊपर चढ़कर 81वें स्थान पर अपनी छाप छोड़ी है।