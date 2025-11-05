नवंबर में दो बार आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान! दोहा में होगी भिड़ंत, जानें कब खेले जाएंगे मुक़ाबले

ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप में फिर खेला जाएगा भारत पाकिस्तान मुक़ाबला (Photo-IANS)
India vs Pakistan, ACC Rising Stars tournament: ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप की शुरुआत 14 नवंबर से होने जा रही है। दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल 23 नवंबर को खेला जाएगा। एशिया कप की तरह इस टूर्नामेंट में भी भारत और पाकिस्तान के मुक़ाबले दो मुक़ाबले देखने को मिल सकते हैं।
भारत और पाकिस्तान का लीग स्टेज में मुक़ाबला 16 नवंबर को होगा। वहीं अगर पाकिस्तान और भारत दोनों फ़ाइनल में जगह बना लेते हैं तो 23 नवंबर दूसरी बार भी मुक़ाबला देखने को मिलेगा। 21 नवंबर को दो सेमीफाइनल खेले जायेंगे। पहले सेमीफाइनल में ग्रुप A की नंबर 1 टीम बनाम ग्रुप B की नंबर 2 टीम के बीच भिड़ंत होगी, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप B की नंबर 1 टीम बनाम ग्रुप A की नंबर 2 टीम है। इसके बाद फाइनल में 23 नवंबर को भिड़ंत होगी।
पाकिस्तान और भारत के साथ ग्रुप बी में ओमान और यूएई जैसी टीमें हैं। ऐसे में इन दोनों का सेमीफ़ाइनल तक का सफर लगभग तय है। हालांकि सेमीफ़ाइनल में उन्हें श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का सामना करना पड़ेगा। यह इतना आसान नहीं होगा। 16 नवंबर को खेला जाने वाला यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच सितंबर में हुए एशिया कप के बाद पहला आमना-सामना होगा। हालांकि दोनों देशों की महिला टीमें हाल ही में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुई थीं।
एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान ने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया था। ऐसे में क्या ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी ऐसा ही होगा। एशिया कप के फ़ाइनल में ट्रॉफी को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। ऐसे में इस टूर्नामेंट में भी विवाद होगा या नहीं यह तो वक़्त ही बताएगा।
बता दें एसीसी इमर्जिंग टीम्स टूर्नामेंट की शुरुआत 2013 में हुई थी और अब तक इसके छह सीजन खेले जा चुके हैं। यह टूर्नामेंट पहले अंडर-23 स्तर पर खेला जाता था, लेकिन बाद में इसे ‘ए’ टीमों की प्रतियोगिता में बदल दिया गया है। अब तक पाकिस्तान और श्रीलंका ने इसे दो-दो बार जीता है, जबकि भारत और अफगानिस्तान ने एक-एक बार खिताब जीता है। पिछला संस्करण 2024 में ओमान में खेला गया था, जहां अफगानिस्तान ने श्रीलंका को सात विकेट से हराकर खिताब जीता था।
14 नवंबर: ओमान बनाम पाकिस्तान; भारत बनाम यूएई
15 नवंबर: बांग्लादेश बनाम हांगकांग; अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका
16 नवंबर: ओमान बनाम यूएई; भारत बनाम पाकिस्तान
17 नवंबर: हांगकांग बनाम श्रीलंका; अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश
18 नवंबर: पाकिस्तान बनाम यूएई; भारत बनाम ओमान
19 नवंबर: अफगानिस्तान बनाम हांगकांग; बांग्लादेश बनाम श्रीलंका
21 नवंबर: सेमीफाइनल
23 नवंबर: फाइनल
भारतीय स्क्वाड - जितेश शर्मा (कप्तान,/विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेजडे, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, वैशाख विजय कुमार , युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग