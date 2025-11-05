नवंबर में दो बार आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान! दोहा में होगी भिड़ंत, जानें कब खेले जाएंगे मुक़ाबले

भारत और पाकिस्तान का लीग स्टेज में मुक़ाबला 16 नवंबर को होगा। वहीं अगर पाकिस्तान और भारत दोनों फ़ाइनल में जगह बना लेते हैं तो 23 नवंबर दूसरी बार भी मुक़ाबला देखने को मिलेगा। 21 नवंबर को दो सेमीफाइनल खेले जायेंगे। पहले सेमीफाइनल में ग्रुप A की नंबर 1 टीम बनाम ग्रुप B की नंबर 2 टीम के बीच भ‍िड़ंत होगी, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप B की नंबर 1 टीम बनाम ग्रुप A की नंबर 2 टीम है। इसके बाद फाइनल में 23 नवंबर को भ‍िड़ंत होगी।