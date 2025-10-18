स्टार अफगान क्रिकेटर ने PSL का किया बॉयकॉट? पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद उठाया यह बड़ा कदम

दरअसल, 27 वर्षीय अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने अपने सोशल मीडिया 'एक्स' बायो से पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की फ्रेंचाइजी टीम 'लाहौर कलंदर्स' का नाम हटा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग से उनके हटने के अटकलें लगाई जाने लगी हैं। अब उनके सोशल मीडिया 'एक्स' बायो में आईपीएल की गुजरात टाइटंस, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एडिलेड स्ट्राइकर्स ही हैं। राशिद खान का यह निर्णय अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद आया है।