Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

स्टार अफगान क्रिकेटर ने PSL का किया बॉयकॉट? पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद उठाया यह बड़ा कदम

पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच 17 नवंबर से ट्राई नेशन टी20 सीरीज खेली जानी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के बीच एसीबी ने इस सीरीज से हटने का फैसला लिया है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 18, 2025

Rashid Khan

राशिद खान, क्रिकेटर, अफगानिस्तान (Photo Credit - IANS)

Rashid Khan: पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, जिसमें तीन अफगान क्रिकेटर्स और पांच नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 7 अन्य घायल हैं। इसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहां पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले ट्राई नेशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से हटने का निर्णय लिया है, वहीं राशिद खान ने पीएसएल को लेकर बड़ा संकेत दिया हैं।

दरअसल, 27 वर्षीय अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने अपने सोशल मीडिया 'एक्स' बायो से पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की फ्रेंचाइजी टीम 'लाहौर कलंदर्स' का नाम हटा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग से उनके हटने के अटकलें लगाई जाने लगी हैं। अब उनके सोशल मीडिया 'एक्स' बायो में आईपीएल की गुजरात टाइटंस, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एडिलेड स्ट्राइकर्स ही हैं। राशिद खान का यह निर्णय अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद आया है।

पाकिस्तान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप

अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने दुख जताते हुए 'एक्स' पर लिखा, "अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ। यह एक ऐसी त्रासदी है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटर्स की जान चली गई, जो वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे।"

उन्होंने लिखा, "सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।"

पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से हटने के फैसले का समर्थन करते हुए राशिद खान ने लिखा, "निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं।"

ये भी पढ़ें

मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर को दिया मुंहतोड़ जवाब, पहले ही मुकाबले में चटका दिए 7 विकेट
क्रिकेट
Mohammed-Shami

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Updated on:

18 Oct 2025 05:48 pm

Published on:

18 Oct 2025 05:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / स्टार अफगान क्रिकेटर ने PSL का किया बॉयकॉट? पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद उठाया यह बड़ा कदम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

शुभमन गिल की जगह सूर्यकुमार बन सकते थे वनडे टीम के कप्तान, लेकिन इस वजह से हो गया खेल!

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

पत्नी के शिक्षा मंत्री बनते ही रवींद्र जडेजा का आया पहला रिएक्शन, वाइफ से जताई बड़ी उम्मीद

Raviba Jadeja Ravindra Jadeja
क्रिकेट

अफगानिस्तान के हटने के बाद पाकिस्तान ट्राई सीरीज के लिए खोज रहा रिप्लेसमेंट, जानें किन टीमों पर है नजर

Cricket Representative image
क्रिकेट

बेल्जियम में जन्में अंतुम नकवी करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू! जिम्बाब्वे का करेंगे प्रतिनिधित्व

Antum Naqvi
क्रिकेट

मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर को दिया मुंहतोड़ जवाब, पहले ही मुकाबले में चटका दिए 7 विकेट

Mohammed-Shami
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.