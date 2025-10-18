स्टार अफगान क्रिकेटर ने PSL का किया बॉयकॉट? पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद उठाया यह बड़ा कदम

राशिद खान, क्रिकेटर, अफगानिस्तान (Photo Credit - IANS)
Rashid Khan: पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, जिसमें तीन अफगान क्रिकेटर्स और पांच नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 7 अन्य घायल हैं। इसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहां पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले ट्राई नेशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से हटने का निर्णय लिया है, वहीं राशिद खान ने पीएसएल को लेकर बड़ा संकेत दिया हैं।
दरअसल, 27 वर्षीय अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने अपने सोशल मीडिया 'एक्स' बायो से पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की फ्रेंचाइजी टीम 'लाहौर कलंदर्स' का नाम हटा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग से उनके हटने के अटकलें लगाई जाने लगी हैं। अब उनके सोशल मीडिया 'एक्स' बायो में आईपीएल की गुजरात टाइटंस, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एडिलेड स्ट्राइकर्स ही हैं। राशिद खान का यह निर्णय अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद आया है।
अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने दुख जताते हुए 'एक्स' पर लिखा, "अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ। यह एक ऐसी त्रासदी है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटर्स की जान चली गई, जो वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे।"
उन्होंने लिखा, "सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।"
पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से हटने के फैसले का समर्थन करते हुए राशिद खान ने लिखा, "निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं।"
