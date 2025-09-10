मुजीब उर रहमान को प्लेइंग 11 से बाहर करने पर राशिद खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों किया बाहर

Rashid Khan on Mujeeb Ur Rahman: अफगानिस्तान की टीम ने एशिया कप 2025 में हांगकांग को बड़े अंतर से हराते हुए शानदार आगाज किया है। एशिया कप टी20 में रनों के लिहाज से यह तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान के लिए ने सेदिकुल्लाह अटल ने जहां 52 गेंदों पर 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली तो अज़मतुल्लाह उमरजई ने महज 20 गेंदों पर दो चौके और पांच छक्‍कों की मदद से अपना विस्‍फोटक अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही उन्‍होंने दो ओवर में सिर्फ चार रन देते हुए एक विकेट भी चटकाया। इस जीत के बाद अफगानिस्‍तान के कप्‍तान राशिद खान बेहद खुश नजर आए। मैच के बाद उन्‍होंने मुजीब उर रहमान को प्‍लेइंग इलेवन से बाहर रखने को लेकर भी अपना पक्ष रखा।