Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

मुजीब उर रहमान को प्लेइंग 11 से बाहर करने पर राशिद खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों किया बाहर

Rashid Khan on Mujeeb Ur Rahman: एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराते हुए शानदार शुरुआत की है। मैच के बाद अफगानी कप्‍तान राशिद खान बेहद खुश नजर आए। इस दौरान उन्‍हों मुजीब उर रहमान को प्‍लेइंग इलेवन से बाहर रखने का कारण भी बताया।

भारत

lokesh verma

Sep 10, 2025

Rashid Khan on Mujeeb Ur Rahman
अफगानिस्‍तान टीम के कप्‍तान राशिद खान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

Rashid Khan on Mujeeb Ur Rahman: अफगानिस्तान की टीम ने एशिया कप 2025 में हांगकांग को बड़े अंतर से हराते हुए शानदार आगाज किया है। एशिया कप टी20 में रनों के लिहाज से यह तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान के लिए ने सेदिकुल्लाह अटल ने जहां 52 गेंदों पर 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली तो अज़मतुल्लाह उमरजई ने महज 20 गेंदों पर दो चौके और पांच छक्‍कों की मदद से अपना विस्‍फोटक अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही उन्‍होंने दो ओवर में सिर्फ चार रन देते हुए एक विकेट भी चटकाया। इस जीत के बाद अफगानिस्‍तान के कप्‍तान राशिद खान बेहद खुश नजर आए। मैच के बाद उन्‍होंने मुजीब उर रहमान को प्‍लेइंग इलेवन से बाहर रखने को लेकर भी अपना पक्ष रखा।

राशिद ने उमरज़ई की बल्‍लेबाजी की तारीफ की

मैच के बाद अफगानी टीम के कप्‍तान राशिद खान ने कहा कि शानदार खेल रहा। स्कोर बोर्ड पर इतने रन लगाना अच्छा रहा। इसके साथ ही शुरुआत में विकेट गंवाना हमारे लिए चिंता का विषय रहा। पिछली सीरीज में भी यही समस्या थी। यही एक क्षेत्र है, जिसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। डेथ ओवरों में बल्लेबाज़ी शानदार रही। ख़ासकर उमरज़ई ने। हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं। इससे विरोधी टीम पर दबाव बनता है। जब आप रन बनाते हैं, तो बल्लेबाज़ जोखिम उठाते हैं और हमारे पास विकेट लेने का मौका होता है। 

ये भी पढ़ें

एशिया कप में अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, हांगकांग के खिलाफ दर्ज की रिकॉर्डतोड़ जीत, उमरजई की सबसे तेज फिफ्टी
क्रिकेट
AFG vs HK Match Highlights

'मुजीब को बाहर रखना एक मुश्किल फ़ैसला'

उन्‍होंने आगे कहा कि हम लक्ष्य का पीछा करते हुए भी अच्छा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। प्लेइंग इलेवन क्या हो, यह देखना मुश्किल था। मुजीब उर रहमान को बाहर रखना एक मुश्किल फ़ैसला था। कभी-कभी आप संयोजन तलाशते हैं। अच्छी बात यह है कि मेरे पास विकल्प हैं और इससे मेरे लिए काम आसान हो जाता है।

जैसे सपना सच हो गया- यासिम मुर्तज़ा

वहीं, हार के बाद हांगकांग के कप्‍तान यासिम मुर्तज़ा ने कहा कि एशिया कप खेलने पर ऐसा लग रहा है जैसे सपना सच हो गया हो। यह एशिया के सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक है। सच कहूं तो हमें उस तरह के स्कोर की उम्मीद नहीं थी। मैं 150 के स्कोर की उम्मीद कर रहा था। उमरज़ई को श्रेय जाता है, उन्होंने खेल बदल दिया। बाबर हयात की बल्लेबाजी और स्पिनरों की गेंदबाजी इस मैच के सकारात्मक पहलू रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

10 Sept 2025 07:57 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मुजीब उर रहमान को प्लेइंग 11 से बाहर करने पर राशिद खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों किया बाहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.