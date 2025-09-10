मुजीब उर रहमान को प्लेइंग 11 से बाहर करने पर राशिद खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों किया बाहर

Rashid Khan on Mujeeb Ur Rahman: अफगानिस्तान की टीम ने एशिया कप 2025 में हांगकांग को बड़े अंतर से हराते हुए शानदार आगाज किया है। एशिया कप टी20 में रनों के लिहाज से यह तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान के लिए ने सेदिकुल्लाह अटल ने जहां 52 गेंदों पर 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली तो अज़मतुल्लाह उमरजई ने महज 20 गेंदों पर दो चौके और पांच छक्कों की मदद से अपना विस्फोटक अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही उन्होंने दो ओवर में सिर्फ चार रन देते हुए एक विकेट भी चटकाया। इस जीत के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान बेहद खुश नजर आए। मैच के बाद उन्होंने मुजीब उर रहमान को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने को लेकर भी अपना पक्ष रखा।
मैच के बाद अफगानी टीम के कप्तान राशिद खान ने कहा कि शानदार खेल रहा। स्कोर बोर्ड पर इतने रन लगाना अच्छा रहा। इसके साथ ही शुरुआत में विकेट गंवाना हमारे लिए चिंता का विषय रहा। पिछली सीरीज में भी यही समस्या थी। यही एक क्षेत्र है, जिसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। डेथ ओवरों में बल्लेबाज़ी शानदार रही। ख़ासकर उमरज़ई ने। हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं। इससे विरोधी टीम पर दबाव बनता है। जब आप रन बनाते हैं, तो बल्लेबाज़ जोखिम उठाते हैं और हमारे पास विकेट लेने का मौका होता है।
उन्होंने आगे कहा कि हम लक्ष्य का पीछा करते हुए भी अच्छा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। प्लेइंग इलेवन क्या हो, यह देखना मुश्किल था। मुजीब उर रहमान को बाहर रखना एक मुश्किल फ़ैसला था। कभी-कभी आप संयोजन तलाशते हैं। अच्छी बात यह है कि मेरे पास विकल्प हैं और इससे मेरे लिए काम आसान हो जाता है।
वहीं, हार के बाद हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तज़ा ने कहा कि एशिया कप खेलने पर ऐसा लग रहा है जैसे सपना सच हो गया हो। यह एशिया के सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक है। सच कहूं तो हमें उस तरह के स्कोर की उम्मीद नहीं थी। मैं 150 के स्कोर की उम्मीद कर रहा था। उमरज़ई को श्रेय जाता है, उन्होंने खेल बदल दिया। बाबर हयात की बल्लेबाजी और स्पिनरों की गेंदबाजी इस मैच के सकारात्मक पहलू रहे।