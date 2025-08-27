Afghanistan new fielding coach John Mooney: आयरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जॉन मूनी को एशिया कप 2025 से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बुधवार (27 अगस्त) को अपना नया कोच नियुक्त किया है। शेन मैकडरमॉट के जाने के बाद ये पद खाली होने पर मूनी को नियुक्त किया गया है। मैकडरमॉट वर्तमान में पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच हैं। वहीं, मूनी छह साल के अंतराल के बाद अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं।
मूनी ने 91 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 2007, 2011 और 2015 के तीन आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और दो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप शामिल हैं। उनके पास इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड से लेवल 3, 2 और 1 कोचिंग प्रमाणपत्र हैं। अफगानिस्तान के साथ काम करने के अलावा मूनी ने 2019 में वेस्टइंडीज के साथ और इस साल जनवरी से आयरलैंड की महिला टीम के साथ भी काम किया है।
एसीबी ने उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के निर्मलन थानाबालासिंगम को अपना नया फिजिथेरेपिस्ट नियुक्त किया है। उन्होंने 2010 में फ़िज़ियोथेरेपी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। वह ऑस्ट्रेलिया के फिजियोथेरेपी बोर्ड में पंजीकृत चिकित्सक हैं और ऑस्ट्रेलियाई फिजियोथेरेपी एसोसिएशन (APA) के सक्रिय सदस्य हैं।
थानाबालासिंगम की खेल चोटों के उपचार और व्यायाम-आधारित पुनर्वास में गहरी रुचि है। 2018 से वह कॉनकॉर्ड स्पोर्ट्स मेडिसिन में वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वह 2020 से इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) में डेजर्ट वाइपर्स के लिए टीम फिजियोथेरेपिस्ट भी रहे हैं। इससे पहले मार्च 2017 से जून 2018 तक थानाबालासिंगम ने श्रीलंका क्रिकेट के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रबंधक के रूप में काम कर चुके हैं।
बता दें कि अफगानिस्तान की टीम वर्तमान में अबू धाबी में एक ट्रेनिंग कैंप कर रही है, क्योंकि एशिया कप से पहले उसे एक त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलनी है। इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और मेजबान यूएई शामिल हैं।