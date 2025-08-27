Afghanistan new fielding coach John Mooney: आयरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जॉन मूनी को एशिया कप 2025 से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बुधवार (27 अगस्त) को अपना नया कोच नियुक्‍त किया है। शेन मैकडरमॉट के जाने के बाद ये पद खाली होने पर मूनी को नियुक्त किया गया है। मैकडरमॉट वर्तमान में पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच हैं। वहीं, मूनी छह साल के अंतराल के बाद अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं।