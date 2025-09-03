भारतीय दिग्गजों के साथ दिखेगा ये कमेंटेटर, एशिया कप के इतिहास में पहली बार होने जा रहा ऐसा

Afghani Commentator in Asia Cup: अफगानिस्तान एशिया कप 2025 में कमेंट्री बॉक्स में अपनी शुरुआत करने जा रहा है। अफगान प्रसारण क्षेत्र के नियमित सदस्य अहमद फरहाद फ़िदाई इस बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए सोनी स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल में नजर आएंगे। अफगानिस्तान में कमेंटेटर बहुत कम हैं और फ़िदाई एशिया कप के इतिहास के पहले अफगानी कमेंटेटर होंगे। इस टूर्नामेंट के पैनल में शामिल किए जाने पर मैं सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के साथ माइक साझा करने को लेकर उत्साहित हूं।
क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, अहमद फरहाद सोनी के प्रसारण पर एशिया कप 2025 में कमेंट्री करेंगे। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होगा। फरहाद चार साल से नियमित रूप से कमेंट्री कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में काबुल में स्थानीय शपगीजा लीग में प्रसारण की जिम्मेदारी निभाई थी।
फरहाद ने कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैंने अफगानिस्तान के लिए द्विपक्षीय मैचों में कमेंट्री की है, लेकिन एशिया कप जैसी किसी बड़ी चैंपियनशिप में यह मेरा पहला मौका होगा। मैं सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के साथ माइक साझा करने को लेकर उत्साहित हूं। मैं उनसे एक बार मिल चुका हूं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में बैठने का मौका कभी नहीं मिला है।
बता दें कि बड़े टूर्नामेंटों में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व हमेशा विदेशी प्रसारकों, खासकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों द्वारा किया जाता रहा है। फरहाद एशिया कप 2025 में यह उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और उनका मानना है कि बाहरी कमेंटेटर अफगान क्रिकेट के असली सार को नहीं समझ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में क्रिकेट एक भावना है और केवल अफगानी ही उन भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अफगानों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है। ये उनकी खुशी का एकमात्र स्रोत है। एक संघर्षग्रस्त देश में यह खेल आशा का संचार करता है। विदेशी विशेषज्ञ पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकते, वे भावनाओं से जुड़ ही नहीं सकते। फिलहाल फरहाद संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच खेली जा रही ट्राई सीरीज में कमेंट्री कर रहे हैं।