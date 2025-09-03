भारतीय दिग्गजों के साथ दिखेगा ये कमेंटेटर, एशिया कप के इतिहास में पहली बार होने जा रहा ऐसा

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में क्रिकेट एक भावना है और केवल अफगानी ही उन भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अफगानों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है। ये उनकी खुशी का एकमात्र स्रोत है। एक संघर्षग्रस्त देश में यह खेल आशा का संचार करता है। विदेशी विशेषज्ञ पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकते, वे भावनाओं से जुड़ ही नहीं सकते। फिलहाल फरहाद संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच खेली जा रही ट्राई सीरीज में कमेंट्री कर रहे हैं।