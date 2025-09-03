Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय दिग्गजों के साथ दिखेगा ये कमेंटेटर, एशिया कप के इतिहास में पहली बार होने जा रहा ऐसा

Afghani Commentator in Asia Cup: एशिया कप में इतिहास में अब तक अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व बतौर कमेंटेटर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज करते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब किसी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में अफगानी कमेंटेटर अहमद फरहाद फ़िदाई नजर आएंगे।

भारत

lokesh verma

Sep 03, 2025

Asia Cup 2025
एशिया कप ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: IANS)

Afghani Commentator in Asia Cup: अफगानिस्तान एशिया कप 2025 में कमेंट्री बॉक्स में अपनी शुरुआत करने जा रहा है। अफगान प्रसारण क्षेत्र के नियमित सदस्य अहमद फरहाद फ़िदाई इस बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए सोनी स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल में नजर आएंगे। अफगानिस्तान में कमेंटेटर बहुत कम हैं और फ़िदाई एशिया कप के इतिहास के पहले अफगानी कमेंटेटर होंगे। इस टूर्नामेंट के पैनल में शामिल किए जाने पर मैं सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के साथ माइक साझा करने को लेकर उत्साहित हूं।

चार साल से नियमित रूप से कमेंट्री कर रहे फरहाद

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, अहमद फरहाद सोनी के प्रसारण पर एशिया कप 2025 में कमेंट्री करेंगे। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होगा। फरहाद चार साल से नियमित रूप से कमेंट्री कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में काबुल में स्थानीय शपगीजा लीग में प्रसारण की जिम्मेदारी निभाई थी।

ये भी पढ़ें

एशिया कप 2025 से पहले खुली पाकिस्तान पोल, अफगानिस्तानी स्पिनरों की तिकड़ी ने किया कमाल
क्रिकेट
Pak vs Afg 4th Match Highlights

यह मेरे लिए सम्मान की बात- फरहाद

फरहाद ने कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैंने अफगानिस्तान के लिए द्विपक्षीय मैचों में कमेंट्री की है, लेकिन एशिया कप जैसी किसी बड़ी चैंपियनशिप में यह मेरा पहला मौका होगा। मैं सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के साथ माइक साझा करने को लेकर उत्साहित हूं। मैं उनसे एक बार मिल चुका हूं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में बैठने का मौका कभी नहीं मिला है।

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कर रहे थे अफगान का प्रतिनिधित्व

बता दें कि बड़े टूर्नामेंटों में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व हमेशा विदेशी प्रसारकों, खासकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों द्वारा किया जाता रहा है। फरहाद एशिया कप 2025 में यह उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और उनका मानना ​​है कि बाहरी कमेंटेटर अफगान क्रिकेट के असली सार को नहीं समझ सकते हैं।

केवल अफगानी ही अपनी भावनाओं को सही से कर सकते हैं व्यक्त

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में क्रिकेट एक भावना है और केवल अफगानी ही उन भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अफगानों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है। ये उनकी खुशी का एकमात्र स्रोत है। एक संघर्षग्रस्त देश में यह खेल आशा का संचार करता है। विदेशी विशेषज्ञ पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकते, वे भावनाओं से जुड़ ही नहीं सकते। फिलहाल फरहाद संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच खेली जा रही ट्राई सीरीज में कमेंट्री कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

03 Sept 2025 08:28 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय दिग्गजों के साथ दिखेगा ये कमेंटेटर, एशिया कप के इतिहास में पहली बार होने जा रहा ऐसा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट