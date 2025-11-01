Patrika LogoSwitch to English

क्या विश्व कप 2025 फाइनल के बाद संन्यास ले लेंगी हरमनप्रीत कौर? अंजुम चोपड़ा का बड़ा बयान

Anjum Chopra on Harmanpreet Kaur Retirement: 36 वर्षीय भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर महिला विश्‍व कप 2025 फाइनल के बाद वनडे क्रिकेट से संन्‍यास ले सकती हैं। पूर्व भारतीय कप्‍तान अंजुम चोपड़ा ने कहा कि वह निश्चित रूप से इसके बारे में सोच रही हैं। हर खिलाड़ी जानता है कि इस समय उनकी स्थिति क्या है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 01, 2025

Anjum Chopra on Harmanpreet Kaur Retirement

भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर। (फोटो सोर्स: IANS)

Anjum Chopra on Harmanpreet Kaur Retirement: हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसके करियर का अंत एक परीकथा जैसा हो, क्‍योंकि शानदार प्रदर्शन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पीट सेम्प्रास ने अपना 14वां और आखिरी ग्रैंड स्लैम अपने घरेलू मैदान पर 2002 में यूएस ओपन जीता और खेल को अलविदा कह दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी 2024 का टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। क्‍या दो दिन बाद हरमनप्रीत कौर भी ऐसा ही करने का प्रयास करेंगी। मौजूदा भारतीय कप्तान ने 2009 महिला वनडे विश्व कप में अपने 50 ओवर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्‍यू किया था और शायद 16 साल बाद उसी आयोजन में इस फॉर्मेट को अलविदा कहना चाहेंगी। इसको लेकर पूर्व भारतीय कप्‍तान अंजुम चोपड़ा ने बड़ा बयान दिया है।

36 वर्षीय हरमनप्रीत के पास सपना पूरा करने का आखिरी मौका!

हरमनप्रीत आईसीसी टूर्नामेंट के 5 संस्करणों में खेल चुकी हैं और अब तक उस वर्ल्‍ड कप को अपने नाम नहीं कर पाई हैं। 2017 में वह खिताब के करीब पहुंच गई थीं, लेकिन अंत में इंग्लैंड ने जीत हासिल की। 2 नवंबर को नवी मुंबई में 36 वर्षीय हरमनप्रीत के पास अपना यह सपना पूरा करने का आखिरी मौका हो सकता है।

सेमीफाइनल के दौरान भारतीय कप्तान मैच जीतने से पहले ही डगआउट में आंखों में आंसू लिए बैठी देखी गईं। अमनजोत कौर के विजयी रन बनाने के बाद उनकी भावनाएं उमड़ पड़ीं। वह खुशी से रो पड़ीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो।

हरमनप्रीत कौर वनडे क्रिकेट से संन्यास लेंगी!

वह भावुक क्यों थीं? क्या शायद हरमनप्रीत ने या तो फैसला कर लिया है या उन्हें अंदर ही अंदर पता है कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का यह फाइनल महिला वनडे विश्व कप जीतने का आखिरी मौका होगा? क्या वह 50 ओवरों के क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में सोच रही हैं?

सेमीफाइनल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने पुष्टि की कि वह अब कोई भी आईसीसी वनडे टूर्नामेंट नहीं खेलेंगी। हरमनप्रीत की समकक्ष एलिसा हीली उनसे एक साल छोटी हैं। हीली जानती हैं कि उनका समय आ गया है, लेकिन क्या हरमनप्रीत भी ऐसा ही सोचती हैं?

वह निश्चित रूप से इसके बारे में सोच रही हैं- अंजुम चोपड़ा

अंजुम चोपड़ा को इस अनुभवी बल्लेबाज के संन्यास लेने पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। पूर्व भारतीय कप्तान ने खुद 35 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और इसलिए वह जानती हैं कि करियर के आखिरी पड़ाव में एक खिलाड़ी के दिमाग में क्या चल रहा होता है? अंजुम ने इनसाइडस्पोर्ट से एक खास बातचीत में कहा कि वह निश्चित रूप से इसके बारे में सोच रही हैं। हर खिलाड़ी जानता है कि इस समय उनकी स्थिति क्या है।

'अभी भारतीय ड्रेसिंग रूम में इस पर ज्‍यादा चर्चा नहीं होगी'

क्रिकेटर से कमेंटेटर बनीं अंजुम को लगता है कि अभी भारतीय ड्रेसिंग रूम में इस पर ज्‍यादा चर्चा नहीं होगी। चूंकि संन्यास एक निजी फैसला है, इसलिए वह जरूर इसके बारे में सोचेंगी, लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी और टीम की कप्तान होने के नाते वह नहीं चाहेंगी कि उनकी साथी खिलाड़ी महिला वनडे विश्व कप जीतने के बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करें।

