क्या विश्व कप 2025 फाइनल के बाद संन्यास ले लेंगी हरमनप्रीत कौर? अंजुम चोपड़ा का बड़ा बयान

Anjum Chopra on Harmanpreet Kaur Retirement: हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसके करियर का अंत एक परीकथा जैसा हो, क्‍योंकि शानदार प्रदर्शन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पीट सेम्प्रास ने अपना 14वां और आखिरी ग्रैंड स्लैम अपने घरेलू मैदान पर 2002 में यूएस ओपन जीता और खेल को अलविदा कह दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी 2024 का टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। क्‍या दो दिन बाद हरमनप्रीत कौर भी ऐसा ही करने का प्रयास करेंगी। मौजूदा भारतीय कप्तान ने 2009 महिला वनडे विश्व कप में अपने 50 ओवर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्‍यू किया था और शायद 16 साल बाद उसी आयोजन में इस फॉर्मेट को अलविदा कहना चाहेंगी। इसको लेकर पूर्व भारतीय कप्‍तान अंजुम चोपड़ा ने बड़ा बयान दिया है।