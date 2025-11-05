Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ashes 2025-26: स्टीव स्मिथ को फिर मिली कप्तानी, लाबुशेन की वापसी, कॉन्स्टस हुए ड्रॉप, 7 साल बाद ये खिलाड़ी भी लौटा, देखें पूरा स्क्वाड

टीम चयन में कई रोचक बदलाव देखने को मिले हैं। मार्नस लाबुशेन ने वापसी हुई है। जिसके चलते सैम कॉन्स्टस को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। वहीं सात साल के बाद ब्रेंडन डोगेट की ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 05, 2025

Steve Smith Return

एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान हुआ (फोटो सोर्स: IANS)

Australia's squad for 1st Test, Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। नियमित कप्तान पैट कमिंस की चोट के कारण टीम की कमान एक बार फिर दिग्गज स्टीव स्मिथ को दी गई है। कमिंस के दूसरे टेस्ट में वापसी की उम्मीद है।

मार्नस लाबुशेन की टेस्ट क्रिकेट में वापसी

टीम चयन में कई रोचक बदलाव देखने को मिले हैं। साल की शुरुआत में खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर होने वाले मार्नस लाबुशेन ने वापसी की है। घरेलू क्रिकेट में क्वींसलैंड के लिए खेलते हुए उन्होंने पिछली आठ पारियों में पांच शतक ठोके। लाबुशेन की इस वापसी का सबसे ज्यादा असर युवा बल्लेबाज सैम कॉन्स्टस पर पड़ा, जिन्हें टीम से बाहर कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

अब रणजी ट्रॉफी में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, 138.81 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन, लगाई चौके-छक्कों की झड़ी
क्रिकेट
India A squad announced

ख्वाजा के साथ ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं लाबुशेन

कॉन्स्टस की जगह उस्मान ख्वाजा के साथ लाबुशेन ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बता दें डेविड वॉर्नर के रिटायर होने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया ख्वाजा के पार्टनर की तलाश में है। लेकिन, अब तक किसी खिलाड़ी ने उस रोल में अपनी जगह पक्की नहीं की है। स्टीव स्मिथ, कॉन्स्टस और नाथन मैकस्वीनी जैसे बल्लेबाजों को टीम ओपन करा के देख चुकी है। कोई भी खिलाड़ी जगह पक्की नहीं कर पाया है। ऐसे में लाबुशेन के लिए ओपनिंग रोल को सील करने का बड़ा मौका है।

सलामी बल्लेबाजी के लिए जेक वेदरल्ड भी विकल्प

अगर लाबुशेन से ओपनिंग नहीं कराई जाती है तो बाएं हाथ के बल्लेबाज जेक वेदरल्ड ही ओपनर के तौर पर डेब्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद से हर एक स्लॉट भरा हुआ है। जेक वेदरल्ड को 76 फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव है और वे 5000 से ज्यादा रन रेड बॉल क्रिकेट में बना चुके हैं।

संबंधित खबरें

India A squad announced

अब रणजी ट्रॉफी में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, 138.81 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन, लगाई चौके-छक्कों की झड़ी

PAK vs SA 1st ODI Highlights

PAK vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में खुली पाकिस्तान की पोल तो माफी मांगते नजर आए शाहीन अफरीदी

Anya Shrubsole

WPL पर बड़ी खबर, RCB ने 100 टी-20 इंटरनेशनल विकेट चटकाने वाली पूर्व क्रिकेटर को बनाया बॉलिंग कोच

Suryakumar Yadav

चौथे टी20 से पहले ICC ने दी सूर्यकुमार और बुमराह को सजा, इस पाकिस्तानी गेंदबाज को भी झटका

Sean Williams

ड्रग्स ने बर्बाद किया दिग्गज क्रिकेटर का करियर, अब अपनी टीम के लिए कभी नहीं खेल पाएगा इंटरनेशनल मैच

LLC

लीजेंड्स लीग क्रिकेट का बड़ा ऐलान, इस बार भारत के साथ इंटरनेशनल वेन्यू पर होंगे मुकाबले

Asia Cup Trophy Latest News

फिर गरमाया एशिया कप ट्रॉफी विवाद, मोहसिन नकवी छोड़ सकते हैं आईसीसी की मीटिंग

Ravichandran Ashwin

रविचंद्रन अश्विन को लेकर आई बड़ी खबर, इतिहास रचने से चूका धुरंधर क्रिकेटर!

R Ashwin on Sri Charani

शैफाली, दीप्ति या मंधाना नहीं, अश्विन बोले- इस गेंदबाज के कारण भारत ने जीता विश्व कप

7 साल बाद फिर लौटा ये खिलाड़ी

सात साल के बाद ब्रेंडन डोगेट की ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी हुई है। 2018 में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुने जाने के बावजूद उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला था। लेकिन इस बार घरेलू शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में उन्होंने क्वींसलैंड के खिलाफ फाइनल में 11 विकेट हासिल कर सबको प्रभावित किया। पैट कमिंस की अनुपस्थिति में डोगेट को पहले टेस्ट में डेब्यू का सुनहरा मौका मिल सकता है, खासकर तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए।

14 साल से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीता इंग्लैंड

एशेज सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा होगी। इंग्लैंड पिछले 10 साल से यह सीरीज नहीं जीता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इंग्लैंड आखिरी बार 2011 में सीरीज जीता था। ऐसे में पर्थ में होने वाला पहला टेस्ट इंग्लैंड के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जहां ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड मजबूत है। कमिंस की अनुपस्थिति में हेजलवुड, स्टार्क और बोलैंड की तेज गेंदबाजी तिकड़ी के साथ नाथन लियोन की स्पिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एशेज 2025-26 शेड्यूल

पहला टेस्टपर्थ स्टेडियम21-25 नवंबर, 2025
दूसरा टेस्टद गब्बा (डे-नाइट)4-8 दिसंबर, 2025
तीसरा टेस्टएडिलेड ओवल17-21 दिसंबर, 2025
चौथा टेस्टमेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड26-30 दिसंबर, 2025
पांचवां टेस्टसिडनी क्रिकेट ग्राउंड 4-8 जनवरी, 2026

पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड - स्टीव स्मिथ (कप्तान), शॉन एबट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डोगेट, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरॉल्ड, ब्यू वेब्स्टर

ये भी पढ़ें

PAK vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में खुली पाकिस्तान की पोल तो माफी मांगते नजर आए शाहीन अफरीदी
क्रिकेट
PAK vs SA 1st ODI Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Nov 2025 08:14 am

Published on:

05 Nov 2025 07:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ashes 2025-26: स्टीव स्मिथ को फिर मिली कप्तानी, लाबुशेन की वापसी, कॉन्स्टस हुए ड्रॉप, 7 साल बाद ये खिलाड़ी भी लौटा, देखें पूरा स्क्वाड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अब रणजी ट्रॉफी में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, 138.81 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन, लगाई चौके-छक्कों की झड़ी

India A squad announced
क्रिकेट

PAK vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में खुली पाकिस्तान की पोल तो माफी मांगते नजर आए शाहीन अफरीदी

PAK vs SA 1st ODI Highlights
क्रिकेट

WPL पर बड़ी खबर, RCB ने 100 टी-20 इंटरनेशनल विकेट चटकाने वाली पूर्व क्रिकेटर को बनाया बॉलिंग कोच

Anya Shrubsole
क्रिकेट

चौथे टी20 से पहले ICC ने दी सूर्यकुमार और बुमराह को सजा, इस पाकिस्तानी गेंदबाज को भी झटका

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

ड्रग्स ने बर्बाद किया दिग्गज क्रिकेटर का करियर, अब अपनी टीम के लिए कभी नहीं खेल पाएगा इंटरनेशनल मैच

Sean Williams
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.