Ashes 2025-26: स्टीव स्मिथ को फिर मिली कप्तानी, लाबुशेन की वापसी, कॉन्स्टस हुए ड्रॉप, 7 साल बाद ये खिलाड़ी भी लौटा, देखें पूरा स्क्वाड

एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान हुआ (फोटो सोर्स: IANS)
Australia's squad for 1st Test, Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। नियमित कप्तान पैट कमिंस की चोट के कारण टीम की कमान एक बार फिर दिग्गज स्टीव स्मिथ को दी गई है। कमिंस के दूसरे टेस्ट में वापसी की उम्मीद है।
टीम चयन में कई रोचक बदलाव देखने को मिले हैं। साल की शुरुआत में खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर होने वाले मार्नस लाबुशेन ने वापसी की है। घरेलू क्रिकेट में क्वींसलैंड के लिए खेलते हुए उन्होंने पिछली आठ पारियों में पांच शतक ठोके। लाबुशेन की इस वापसी का सबसे ज्यादा असर युवा बल्लेबाज सैम कॉन्स्टस पर पड़ा, जिन्हें टीम से बाहर कर दिया गया।
कॉन्स्टस की जगह उस्मान ख्वाजा के साथ लाबुशेन ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बता दें डेविड वॉर्नर के रिटायर होने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया ख्वाजा के पार्टनर की तलाश में है। लेकिन, अब तक किसी खिलाड़ी ने उस रोल में अपनी जगह पक्की नहीं की है। स्टीव स्मिथ, कॉन्स्टस और नाथन मैकस्वीनी जैसे बल्लेबाजों को टीम ओपन करा के देख चुकी है। कोई भी खिलाड़ी जगह पक्की नहीं कर पाया है। ऐसे में लाबुशेन के लिए ओपनिंग रोल को सील करने का बड़ा मौका है।
अगर लाबुशेन से ओपनिंग नहीं कराई जाती है तो बाएं हाथ के बल्लेबाज जेक वेदरल्ड ही ओपनर के तौर पर डेब्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद से हर एक स्लॉट भरा हुआ है। जेक वेदरल्ड को 76 फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव है और वे 5000 से ज्यादा रन रेड बॉल क्रिकेट में बना चुके हैं।
सात साल के बाद ब्रेंडन डोगेट की ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी हुई है। 2018 में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुने जाने के बावजूद उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला था। लेकिन इस बार घरेलू शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में उन्होंने क्वींसलैंड के खिलाफ फाइनल में 11 विकेट हासिल कर सबको प्रभावित किया। पैट कमिंस की अनुपस्थिति में डोगेट को पहले टेस्ट में डेब्यू का सुनहरा मौका मिल सकता है, खासकर तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए।
एशेज सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा होगी। इंग्लैंड पिछले 10 साल से यह सीरीज नहीं जीता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इंग्लैंड आखिरी बार 2011 में सीरीज जीता था। ऐसे में पर्थ में होने वाला पहला टेस्ट इंग्लैंड के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जहां ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड मजबूत है। कमिंस की अनुपस्थिति में हेजलवुड, स्टार्क और बोलैंड की तेज गेंदबाजी तिकड़ी के साथ नाथन लियोन की स्पिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
|पहला टेस्ट
|पर्थ स्टेडियम
|21-25 नवंबर, 2025
|दूसरा टेस्ट
|द गब्बा (डे-नाइट)
|4-8 दिसंबर, 2025
|तीसरा टेस्ट
|एडिलेड ओवल
|17-21 दिसंबर, 2025
|चौथा टेस्ट
|मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड
|26-30 दिसंबर, 2025
|पांचवां टेस्ट
|सिडनी क्रिकेट ग्राउंड
|4-8 जनवरी, 2026
पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड - स्टीव स्मिथ (कप्तान), शॉन एबट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डोगेट, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरॉल्ड, ब्यू वेब्स्टर
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग