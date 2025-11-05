Ashes 2025-26: स्टीव स्मिथ को फिर मिली कप्तानी, लाबुशेन की वापसी, कॉन्स्टस हुए ड्रॉप, 7 साल बाद ये खिलाड़ी भी लौटा, देखें पूरा स्क्वाड

कॉन्स्टस की जगह उस्मान ख्वाजा के साथ लाबुशेन ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बता दें डेविड वॉर्नर के रिटायर होने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया ख्वाजा के पार्टनर की तलाश में है। लेकिन, अब तक किसी खिलाड़ी ने उस रोल में अपनी जगह पक्की नहीं की है। स्टीव स्मिथ, कॉन्स्टस और नाथन मैकस्वीनी जैसे बल्लेबाजों को टीम ओपन करा के देख चुकी है। कोई भी खिलाड़ी जगह पक्की नहीं कर पाया है। ऐसे में लाबुशेन के लिए ओपनिंग रोल को सील करने का बड़ा मौका है।