Ashes: पर्थ टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, यह खतरनाक गेंदबाज चोट के चलते बाहर हुआ

एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान हुआ (फोटो सोर्स: IANS)
ऑस्ट्रेलिया की एशेज तैयारियों को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर न्यू साउथ वेल्स (NSW) और विक्टोरिया के बीच शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान बड़ा झटका लगा, जब प्रमुख तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और सीन एबॉट चोटिल हो गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पुष्टि की है कि हेजलवुड को पर्थ में 21 नवंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिए फिट घोषित कर दिया गया है, लेकिन एबॉट मध्यम स्तर की हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पहले मैच से बाहर हो चुके हैं। यह चोटें पर्थ टेस्ट से महज नौ दिन पहले आई हैं, जब ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक पहले से ही चोटों से जूझ रहा है।
विक्टोरिया की दूसरी पारी के अंतिम चरण में दाहिने हैमस्ट्रिंग में जकड़न महसूस करने वाले हेजलवुड का एहतियाती स्कैन कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मांसपेशियों में कोई खिंचाव नहीं पाया गया, और वे सामान्य ट्रेनिंग जारी रखेंगे। कप्तान पैट कमिंस ने SCG पर ही कहा, "हेजलवुड स्कैन के बाद काफी उत्साहित लग रहे थे। एक हफ्ते पहले टेस्ट होने से सावधानी बरतनी होगी।" दूसरी ओर, एबॉट को बाएं हैमस्ट्रिंग में दर्द हुआ, और स्कैन में मध्यम-स्तर की चोट की पुष्टि हुई। CA ने बयान जारी कर कहा कि एबॉट पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, और उनकी वापसी का प्लान आने वाले हफ्तों में तय होगा।
दोनों गेंदबाजों ने मैच में भारी बोझ उठाया, NSW की पहली पारी सिर्फ 49.5 ओवर में 128 रन पर सिमट गई, जिससे हेजलवुड, एबॉट और मिचेल स्टार्क को तीनों दिनों गेंदबाजी करनी पड़ी। एबॉट ने विक्टोरिया की दूसरी पारी में 4 विकेट लिए, जिसमें छह गेंदों में तीन विकेट शामिल थे, लेकिन चोट ने उनकी एशेज डेब्यू की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
ऑस्ट्रेलियाई टीम तेज गेंदबाजों की भारी कमी से जूझ रही है। नियमित कप्तान पैट कमिंस बैक इंजरी के कारण पहले टेस्ट से बाहर हैं और SCG पर ही रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। वे चार दिसंबर से गाबा में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, लांस मॉरिस, झाई रिचर्डसन और स्पेंसर जॉनसन भी चोटों या उपलब्धता की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे पेस स्टॉक्स पतले पड़ गए हैं। अगर हेजलवुड में कोई समस्या आती है, तो टीम प्रबंधन सावधानी बरतेगा।
इस संकट में 31 वर्षीय ब्रेंडन डॉगेट उभरते नाम हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज ने शेफील्ड शील्ड 2025-26 में शानदार फॉर्म दिखाई है, 13 विकेट 14.69 की औसत से, जिसमें दो फाइव-विकेट हॉल शामिल हैं। हाल ही में तस्मानिया के खिलाफ उन्होंने 5/66 लिया, और कुल 32 विकेट 16.82 की औसत से झटके हैं। वे पहले टेस्ट के 15 सदस्यीय स्क्वॉड में हैं और डेब्यू की दहलीज पर हैं। कमिंस ने भी कहा, "डॉगेट अच्छी फॉर्म में हैं और पहले टेस्ट के लिए मजबूत दावेदार हैं।"
