Ashes: पर्थ टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, यह खतरनाक गेंदबाज चोट के चलते बाहर हुआ

विक्टोरिया की दूसरी पारी के अंतिम चरण में दाहिने हैमस्ट्रिंग में जकड़न महसूस करने वाले हेजलवुड का एहतियाती स्कैन कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मांसपेशियों में कोई खिंचाव नहीं पाया गया, और वे सामान्य ट्रेनिंग जारी रखेंगे। कप्तान पैट कमिंस ने SCG पर ही कहा, "हेजलवुड स्कैन के बाद काफी उत्साहित लग रहे थे। एक हफ्ते पहले टेस्ट होने से सावधानी बरतनी होगी।" दूसरी ओर, एबॉट को बाएं हैमस्ट्रिंग में दर्द हुआ, और स्कैन में मध्यम-स्तर की चोट की पुष्टि हुई। CA ने बयान जारी कर कहा कि एबॉट पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, और उनकी वापसी का प्लान आने वाले हफ्तों में तय होगा।