अश्विन ने रचा इतिहास, टेस्ट में 400 विकेट लेने वाले बने चौथे भारतीय गेंदबाज

नई दिल्ली। स्टार आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने साथ ही श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे तेजी से 400 विकेट लिए हैं। 34 वर्षीय अश्विन ने यहां मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को यह उपलब्धि हासिल की। अश्विन ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जोफरा आर्चर को पगबाधा आउट करके टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे किए।

A big congratulations to the spin maestro @ashwinravi99 on achieving a stellar milestone of 400 Test wickets. Way to go. #INDvENG #Pinkballtest