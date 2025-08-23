Asia Cup 2025 के लिए अब तक इन 4 देशों ने किया टीमों का ऐलान, यहां देखें सभी के स्क्वॉड

Asia Cup 2025 All Squads: भारत-पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के बीच एशिया कप 2025 कई महीनों से सुर्खियों में है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एशिया कप या आईसीसी जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगे। हालांकि द्विपक्षीय मुकाबलों की संभावना अभी भी नहीं है। इसका मतलब है कि 14 सितंबर को दुबई में होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। 9 सितंबर शुरू होने वाले एशिया कप के लिए अब तक भारत और पाकिस्तान समेत चार टीमों का ऐलान हो चुका है। अभी चार टीमों के स्क्वॉड घोषित होने बाकी हैं। आइये आपको भी बताते हैं सभी टीमों के स्क्वॉड कैसे हैं?
एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) की ओर से आयोजित किया जाने वाला एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट का 17वां संस्करण है, जो 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। इस बार एशिया कप का आधिकारिक मेजबान भारत है। इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान है, वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग है। ग्रुप चरण की से दो-दो टॉप टीम सुपर फोर के लिए क्वालीफाई करेंगी। इस चरण की दो टॉप टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आइये एशिया कप 2025 के लिए घोषित स्क्वॉड देखते हैं।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह
स्टैंडबाई प्लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल
सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम
अभी नहीं
अभी नहीं
यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, आदिल महमूद, जीशान अली (विकेटकीपर), एहसान खान, अनस खान, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), कल्हण चल्लू, हारून अरशद, निजाकत खान, आयुष शुक्ला, अली हसन, नसरुल्ला राणा, ऐजाज खान, मोहम्मद गजनफर, मार्टिन कोएत्जी, अतीक इकबाल, मोहम्मद वहीद, अंशुमन रथ और किंचित शाह।
लिटन कुमेर दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन।
स्टैंडबाय प्लेयर: सौम्या सरकार, मेहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम, हसन महमूद।
अभी नहीं
अभी नहीं