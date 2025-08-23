Asia Cup 2025 के लिए अब तक इन 4 देशों ने किया टीमों का ऐलान, यहां देखें सभी के स्क्वॉड

Asia Cup 2025 All Squads: भारत-पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के बीच एशिया कप 2025 कई महीनों से सुर्खियों में है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एशिया कप या आईसीसी जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगे। हालांकि द्विपक्षीय मुकाबलों की संभावना अभी भी नहीं है। इसका मतलब है कि 14 सितंबर को दुबई में होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। 9 सितंबर शुरू होने वाले एशिया कप के लिए अब तक भारत और पाकिस्‍तान समेत चार टीमों का ऐलान हो चुका है। अभी चार टीमों के स्‍क्‍वॉड घोषित होने बाकी हैं। आइये आपको भी बताते हैं सभी टीमों के स्‍क्‍वॉड कैसे हैं?