IND vs Oman: ओमान के खिलाफ भारत ने गंवाए 8 विकेट, संजू सैमसन ने जड़ा अर्धशतक तो अभिषेक ने फिर मचाया गदर

हालांकि संजू सैमसन ने एक छोर संभाल कर रखा और अपना अर्धशतक पूरा किया। उससे पहले अक्षर पटेल 13 गेंदों में 26 रन और शिवम दुबे 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। 18वें ओवर में संजू सैमसन 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 45 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। 19वें ओवर में तिलक वर्मा 18 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। 20 ओवर बाद भारतीय टीम ने 20 ओवर में 189 रन बनाए और 8 विकेट गंवा दिए।