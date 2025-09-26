IND vs PAK: टीम इंडिया की उम्मीदों को तोड़ सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, फाइनल में रहना होगा सावधान

शाहीन इस टूर्नामेंट में सबसे सफल पाकिस्तानी गेंदबाज हैं, जिन्होंने 6 मुकाबलों में 20.5 ओवर गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट हासिल किए हैं। 5 फुट 11 इंच लंबे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारत के विरुद्ध सुपर-4 मुकाबले में 26 रन देकर 2 शिकार किए थे। यह गेंदबाज टूर्नामेंट में 9 विकेट अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सैम अयूब ने इस टूर्नामेंट में गेंद से चमक बिखेरी है। सैम 14 सितंबर को भारत के खिलाफ खाता नहीं खोल सके, लेकिन उन्होंने 35 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। सुपर-4 मुकाबले में उन्होंने भारत के विरुद्ध 21 रन बनाए। हालांकि, इस बार गेंदबाजी में 35 रन देने के बावजूद कोई विकेट हासिल नहीं कर सके।