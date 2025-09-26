Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs PAK: टीम इंडिया की उम्मीदों को तोड़ सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, फाइनल में रहना होगा सावधान

Asia Cup 2025 Final IND vs PAK: एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच तीसरा मुकाबला होगा। पहले दोनों मैच भारत ने जीते हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 26, 2025

Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario
Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario: भारत के खिलाफ मैच से पहले राष्‍ट्रगान गाती पाकिस्‍तान की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप का पहला संस्करण 1984 में आयोजित हुआ था और तब से अब तक 17 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है, जिसमें से 17वें सीजन का फाइनल खेला जाना बाकी है। भारतीय टीम एशिया की सबसे सफल टीम है और उसने 8 बार खिताब जीता है। श्रीलंका ने 6 और पाकिस्तान ने 3 बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इस दौरान भारत और पाकिस्तान की टीमें 2025 से पहले कभी भी एशिया कप के फाइनल में नहीं भिड़ी थीं।

भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है, जिसमें फैंस को उम्मीद है कि एक बार फिर टीम इंडिया 'ऑपरेशन व्हाइट बॉल' में पाकिस्तान को धूल चटाएगी। भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को अब तक दो बार पटखनी दी है। 14 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से मैच जीता था, जबकि 21 सितंबर को उसने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक के साथ खिताब अपने नाम करना चाहेगी। आइए, उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिनसे टीम इंडिया को फाइनल मैच में सतर्क रहना होगा।

इन 5 खिलाड़ियों से रहना चाहिए सावधान

साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में अर्धशतक जमाया था। फरहान अब तक 6 मुकाबलों में 26.67 की औसत के साथ 160 रन बना चुके हैं, जिसमें 8 छक्के और 9 चौके शामिल हैं। पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमान ने भारत के खिलाफ 17 और 15 रन की पारी खेली है लेकिन इस टूर्नामेंट के 6 मुकाबलों में 27 की औसत के साथ 135 रन अपने खाते में जोड़ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 17 बाउंड्री लगाई हैं। शाहीन अफरीदी भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 में एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने 14 सितंबर को टीम इंडिया के विरुद्ध नाबाद 33 रन की पारी जरूर खेली।

शाहीन इस टूर्नामेंट में सबसे सफल पाकिस्तानी गेंदबाज हैं, जिन्होंने 6 मुकाबलों में 20.5 ओवर गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट हासिल किए हैं। 5 फुट 11 इंच लंबे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारत के विरुद्ध सुपर-4 मुकाबले में 26 रन देकर 2 शिकार किए थे। यह गेंदबाज टूर्नामेंट में 9 विकेट अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सैम अयूब ने इस टूर्नामेंट में गेंद से चमक बिखेरी है। सैम 14 सितंबर को भारत के खिलाफ खाता नहीं खोल सके, लेकिन उन्होंने 35 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। सुपर-4 मुकाबले में उन्होंने भारत के विरुद्ध 21 रन बनाए। हालांकि, इस बार गेंदबाजी में 35 रन देने के बावजूद कोई विकेट हासिल नहीं कर सके।

बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान सैम अयूब से फिर खाता नहीं खुल सका, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवरों में महज 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इस खिलाड़ी ने अब तक 6 मुकाबलों में 8 विकेट हासिल किए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Updated on:

26 Sept 2025 03:52 pm

Published on:

26 Sept 2025 03:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: टीम इंडिया की उम्मीदों को तोड़ सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, फाइनल में रहना होगा सावधान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.