Asia Cup 2025 India Squad: टीम इंडिया T20 में शुभमन गिल की हुई एंट्री तो किसका कटेगा पत्ता?

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा आज 19 अगस्‍त को की जानी है। इस टीम में शुभमन गिल को जगह देने की भी चर्चा है, अगर ऐसा होता है तो फिर किसे बाहर किया जाएगा?

भारत

lokesh verma

Aug 19, 2025

Asia Cup 2025 India Squad
शुभमन गिल से चर्चा करते चीफ सेलेक्‍टर अजित अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और सहायक कोच सितांशु कोटक। (फोटो सोर्स: IANS)

Asia Cup 2025 India Squad Announcement Updates: बीसीसीआई की ओर से एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा आज मंगलवार 19 अगस्‍त को की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बार भारतीय टीम में कई बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 से संन्यास के बाद टीम इंडिया के लिए ये पहला बड़ा इवेंट है, जिसमें टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी। टी20 टीम में टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल की एंट्री कराए जाने की चर्चा है। इतना ही नहीं यशस्‍वी जायसवाल का नाम भी बतौर ओपनर चर्चा में है। अगर गिल को टीम में शामिल किया जाता है तो फिर किसका पत्‍ता कट सकता है? आइये जानते हैं?

भज्‍जी और कैफ ने छेड़ी नई बहस

दरअसल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और मोहम्‍मद कैफ ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम में शुभमन गिल को चुनकर एक नई बहस छेड़ दी है। कैफ ने अपनी टीम में जिन शीर्ष चार बल्‍लेबाजों को जगह दी है, उनके नाम संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शुभमन गिल हैं। जबकि भज्‍जी ने संजू सैमसन का पत्‍ता ही काट दिया है। भज्‍जी ने अपनी टीम में बतौर शीर्ष बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा, यशस्‍वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को जगह दी है।

शीर्ष तीन स्थानों के लिए जबरदस्त टक्कर

टीम इंडिया के शीर्ष तीन स्थानों के लिए छह बल्लेबाज के बीच जबरदस्त टक्‍कर है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करके अपना दम दिखा चुके हैं। जबकि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में शानदार बल्‍लेबाजी कर अपना दावा मजबूत किया है। अगर शुभमन गिल को चुना जाता है तो इनमें से किसी एक युवा बल्‍लेबाज को बाहर बैठना होगा।

शुभमन गिल को टी20 टीम में फिट करने की कोशिश

शुभमन गिल ने हाल ही के इंग्‍लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया है और इससे पहले आईपीएल 2025 में भी उन्‍होंने अच्‍छा प्रदर्शन किया था। इस वजह से उन्‍हें टी20 टीम में फिट करने की कोशिश की जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि गिल को पहले की तरह सूर्या का डिप्‍टी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अक्षर पटेल को कम महत्‍व मिलने की स्थिति बन सकती है।

85 प्रतिशत मैच जीतने वाली टीम से छेड़छाड़ पड़ सकती है भारी

बता दें कि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने अपने पिछले 20 में से 17 मैच जीते हैं। इस तरह उन्‍होंने 85 प्रतिशत मैच जीते हैं। इस दौरान अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने काफी अहम योगदान दिया। यशस्‍वी जायसवाल या शुभमन गिल इस दौरान टीम का हिस्‍सा नहीं थे। ऐसे में इनमें से किसी को बाहर करना चयन समिति को काफी भारी पड़ सकता है।

Updated on:

19 Aug 2025 09:58 am

Published on:

19 Aug 2025 09:57 am

