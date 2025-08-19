Asia Cup 2025 India Squad: टीम इंडिया T20 में शुभमन गिल की हुई एंट्री तो किसका कटेगा पत्ता?

Asia Cup 2025 India Squad Announcement Updates: बीसीसीआई की ओर से एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा आज मंगलवार 19 अगस्‍त को की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बार भारतीय टीम में कई बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 से संन्यास के बाद टीम इंडिया के लिए ये पहला बड़ा इवेंट है, जिसमें टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी। टी20 टीम में टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल की एंट्री कराए जाने की चर्चा है। इतना ही नहीं यशस्‍वी जायसवाल का नाम भी बतौर ओपनर चर्चा में है। अगर गिल को टीम में शामिल किया जाता है तो फिर किसका पत्‍ता कट सकता है? आइये जानते हैं?