तुक्के में जीत जाए तो अलग बात लेकिन पाकिस्तान की हालत नहीं कि अभी टीम इंडिया को हरा दे

दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए फाइनल में पहुंचना बड़ी उपलब्धि है। उन्हें टूर्नामेंट से पहले एशिया की सेकेंड बेस्ट टीम भी नहीं कंसीडर किया जा रहा था लेकिन वे फाइनल में पहुंचकर आलोचकों को जवाब दे चुके हैं। हालांकि जिस टीम के खिलाफ वे खिताबी मुकाबले में उतरेंगे, उससे वे इसी टूर्नामेंट में दो बार बुरी तरह हारे हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल तक 4 मैच जीते हैं तो भारत ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। दूसरी ओर पाकिस्तान का न टॉप ऑर्डर चल रहा है न तेज गेंदबाजी में धार नजर आ रही है। स्पिनर्स ने थोड़ी बहुत लाज बचाई है और खिताबी मुकाबले में एक बार फिर उनसे ही उम्मीद होगी।