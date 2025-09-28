तुक्के में जीत जाए तो अलग बात लेकिन पाकिस्तान की हालत नहीं कि अभी टीम इंडिया को हरा दे

एशिया कप 2025 भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)
IND vs PAK: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी। इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। हालांकि कुछ क्रिकेट फैंस ये भी सोच रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान 2017 वाला इतिहास न दोहरा दे, जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। वो आखिरी मौका भी था, जब दोनों टीमें किसी इवेंट के फाइनल में पहुंची थीं।
चलिए जानते हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम इस समय उतनी सक्षम है कि टीम इंडिया को हरा दे। टीम इंडिया का दिन खराब हो, बल्लेबाज फ्लॉप हो जाएं और गेंदबाज भी न चलें तो ही एक कंडीशन है कि पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन जिस तरह से दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में खेला है, उस फॉर्म को देखते हुए फाइनल की बात करें तो पाकिस्तान, टीम इंडिया के सामने कहीं नहीं टिकती है।
इस एशिया कप में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी रही है। अभिषेक शर्मा हर विरोधी टीम के लिए खतरा रहे हैं और पाकिस्तान को भी दो बार इसी टूर्नामेंट में अपनी आक्रामक बैटिंग की झलक दिखा चुके हैं। इसके अलावा शुभमन गिल, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या ने भी बल्ले से तबाही मचाई है। गेंदबाजी के दौरान, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या ने भी जबरदस्त काम किया है।
ये तो वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस संस्करण में कमाल का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और शिवम दुबे भी टीम इंडिया के लिए अब तक प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं। ये तीनों एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं और अगर फाइनल में मौका मिला तो अपनी ताकत जरूर दिखाना चाहेंगे। टीम इंडिया इस एशिया कप में अजेय रही है और फाइनल में जीत की सबसे बड़ी दावेदार टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले से मानी जा रही है।
दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए फाइनल में पहुंचना बड़ी उपलब्धि है। उन्हें टूर्नामेंट से पहले एशिया की सेकेंड बेस्ट टीम भी नहीं कंसीडर किया जा रहा था लेकिन वे फाइनल में पहुंचकर आलोचकों को जवाब दे चुके हैं। हालांकि जिस टीम के खिलाफ वे खिताबी मुकाबले में उतरेंगे, उससे वे इसी टूर्नामेंट में दो बार बुरी तरह हारे हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल तक 4 मैच जीते हैं तो भारत ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। दूसरी ओर पाकिस्तान का न टॉप ऑर्डर चल रहा है न तेज गेंदबाजी में धार नजर आ रही है। स्पिनर्स ने थोड़ी बहुत लाज बचाई है और खिताबी मुकाबले में एक बार फिर उनसे ही उम्मीद होगी।
एशिया कप 2025