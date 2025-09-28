Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

तुक्के में जीत जाए तो अलग बात लेकिन पाकिस्तान की हालत नहीं कि अभी टीम इंडिया को हरा दे

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप के 17 संस्करण के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी। 41 साल के इंतजार के बाद दोनों टीमें ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 28, 2025

IND vs PAK

एशिया कप 2025 भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)

IND vs PAK: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी। इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। हालांकि कुछ क्रिकेट फैंस ये भी सोच रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान 2017 वाला इतिहास न दोहरा दे, जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। वो आखिरी मौका भी था, जब दोनों टीमें किसी इवेंट के फाइनल में पहुंची थीं।

चलिए जानते हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम इस समय उतनी सक्षम है कि टीम इंडिया को हरा दे। टीम इंडिया का दिन खराब हो, बल्लेबाज फ्लॉप हो जाएं और गेंदबाज भी न चलें तो ही एक कंडीशन है कि पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन जिस तरह से दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में खेला है, उस फॉर्म को देखते हुए फाइनल की बात करें तो पाकिस्तान, टीम इंडिया के सामने कहीं नहीं टिकती है।

टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत

इस एशिया कप में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी रही है। अभिषेक शर्मा हर विरोधी टीम के लिए खतरा रहे हैं और पाकिस्तान को भी दो बार इसी टूर्नामेंट में अपनी आक्रामक बैटिंग की झलक दिखा चुके हैं। इसके अलावा शुभमन गिल, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या ने भी बल्ले से तबाही मचाई है। गेंदबाजी के दौरान, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या ने भी जबरदस्त काम किया है।

ये तो वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस संस्करण में कमाल का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और शिवम दुबे भी टीम इंडिया के लिए अब तक प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं। ये तीनों एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं और अगर फाइनल में मौका मिला तो अपनी ताकत जरूर दिखाना चाहेंगे। टीम इंडिया इस एशिया कप में अजेय रही है और फाइनल में जीत की सबसे बड़ी दावेदार टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले से मानी जा रही है।

दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए फाइनल में पहुंचना बड़ी उपलब्धि है। उन्हें टूर्नामेंट से पहले एशिया की सेकेंड बेस्ट टीम भी नहीं कंसीडर किया जा रहा था लेकिन वे फाइनल में पहुंचकर आलोचकों को जवाब दे चुके हैं। हालांकि जिस टीम के खिलाफ वे खिताबी मुकाबले में उतरेंगे, उससे वे इसी टूर्नामेंट में दो बार बुरी तरह हारे हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल तक 4 मैच जीते हैं तो भारत ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। दूसरी ओर पाकिस्तान का न टॉप ऑर्डर चल रहा है न तेज गेंदबाजी में धार नजर आ रही है। स्पिनर्स ने थोड़ी बहुत लाज बचाई है और खिताबी मुकाबले में एक बार फिर उनसे ही उम्मीद होगी।

एशिया कप 2025

Updated on:

28 Sept 2025 05:52 pm

Published on:

28 Sept 2025 05:22 pm

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एशिया कप 2025

BCCI की इंसेंटिव स्‍कीम से घरेलू क्रिकेटर होंगे मालामाल, अब एक सीजन में ही बन जाएंगे करोड़पति

harbhajan singh
क्रिकेट

भारतीय सिलेक्शन कमिटी में बड़ा बदलाव, अब टीम चुनने में ये 2 पूर्व खिलाड़ी निभाएंगे अहम भूमिका

Pragyan Ojha
क्रिकेट

BCCI New President: दिल्ली को बनाया है चैंपियन, फर्स्ट क्लास में है शानदार रिकॉर्ड, जानें कौन हैं BCCI के अध्यक्ष मिथुन मन्हास

Mithun Manhas
क्रिकेट

एशिया कप 2025 के फाइनल की भविष्यवाणी, पूर्व इंग्लिश स्पिनर ने बताया कौन बनेगा चैंपियन

IND vs PAK Asia cup 2025
क्रिकेट

एशिया कप 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल, अब्दुर रज्जाक ने दिया इस्तीफा

Bangladesh
क्रिकेट
