IND vs SL: टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव, सहवाग ने उठाया सवाल, कहा- शायद नहीं खेलेंगे फाइनल

IND vs SL, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आखिरी सुपर 4 के मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और उन्होंने ये भी बताया कि वे कितने रनों तक भारतीय टीम को रोक देंगे। टीम इंडिया के कप्तान ने 2 बदलाव की घोषणा की है। जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे प्लेइंग 11 से बाहर हुए हैं तो अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की वापसी हुई है।
टॉस जीतने के बाद चरिथ असलांका ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे। हम जानते हैं कि हम फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मैच है। यह एक अच्छी पिच है और हम उन्हें 170-175 के स्कोर तक सीमित रखना चाहते हैं। वे वाकई अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर हमारे सलामी बल्लेबाज़। हमने एक बदलाव किया है - चामिका की जगह लियांगे को मैदान पर उतारा गया है।"
टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "बस वही करते रहो जो हम करते आ रहे हैं। हम असल में पहले बल्लेबाज़ी करना चाहते थे। अच्छा माहौल, अच्छा खेल और हम इसके लिए उत्सुक हैं। यह खेल का हिस्सा है (कैच छूटना)। हमने दो बदलाव किए हैं - बुमराह और दुबे बाहर हैं, अर्शदीप और हर्षित अंदर आए हैं।" टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि अगर किसी बल्लेबाज को आराम देकर रिंकू सिंह को मौका दे दिया जाता तो और अच्छा होता लेकिन शायद उन्हें फाइनल नहीं खेलना है।
अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती।
पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, जेनिथ लियानगे, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना और नुवान तुषारा।