IND vs SL: टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव, सहवाग ने उठाया सवाल, कहा- शायद नहीं खेलेंगे फाइनल

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "बस वही करते रहो जो हम करते आ रहे हैं। हम असल में पहले बल्लेबाज़ी करना चाहते थे। अच्छा माहौल, अच्छा खेल और हम इसके लिए उत्सुक हैं। यह खेल का हिस्सा है (कैच छूटना)। हमने दो बदलाव किए हैं - बुमराह और दुबे बाहर हैं, अर्शदीप और हर्षित अंदर आए हैं।" टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि अगर किसी बल्लेबाज को आराम देकर रिंकू सिंह को मौका दे दिया जाता तो और अच्छा होता लेकिन शायद उन्हें फाइनल नहीं खेलना है।