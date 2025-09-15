Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: रोहित शर्मा, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, मोहम्मद वसीम ने रचा इतिहास

Fastest T20I Runs: ओमान के खिलाफ यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को 172 रन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा, जोश बटलर और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 15, 2025

Mohammad Waseem Asia Cup 2025 Fastest T20i Runs List
ओमान के खिलाफ मोहम्मद वसीम ने रचा इतिहास (फोटो- IANS)

UAE vs Oman Score: एशिया कप 2025 के 7वें मुकाबले में ओमान का सामना मेजबान यूएई से हो रहा है। यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन बनाए हैं। इस दौरान टीम के कप्तान मोहम्मद वसीम ने 69 रनों की पारी खेली तो सलामी बल्लेबाज शरफू ने 51 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की, जिसकी बदौलत यूएई एक बड़े स्कोर तक पहुंच सका। इस दौरान वसीम ने रोहित शर्मा, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।

मोहम्मद वसीम निकले सबसे आगे

मोहम्मद वसीम टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 3 हजार रनों के आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर के नाम था। इस लिस्ट में एरॉन फिंच, डेविड वॉर्नर और रोहित शर्मा भी शामिल है। वसीम ओमान के खिलाफ 59 रन तक पहंचते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वसीम ने 3000 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 1947 गेंदों का सामना किया तो जोस बटलर ने 2068 गेंद खेली थी। ऑस्ट्रेलिया को 2021 टी20 वर्ल्डकप जिताने वाले कप्तान एरॉन फिंच ने 2077 गेंदों का सामना करने के बाद 3000 रन के आंकड़े तक पहुंचे थे।

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया ने मैच के बाद किया ऐसा काम, सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान, अब शिकायत करने पहुंच गया ACC
क्रिकेट
India vs Pakistan Asia cup 2025

इस लिस्ट में डेविड वॉर्नर और रोहित शर्मा भी शामिल हैं। रोहित शर्मा ने 2149 गेंद खेलकर 3 हजार टी20 रन के आंकड़े तक पहुंचे थे तो वार्नर ने यहां तक पहुंचने के लिए 2113 गेंदों का सामना किया था। वसीम ने 84 टी20 मैच खेले हैं और अब तक 3 शतकों के साथ 24 अर्धशतक ड़ चुके हैं। उन्होंने आज ओमान के खिलाफ 54 गेंदों का सामना किया। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाएं।

आबू धाबी में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के 7वें मुकाबले में ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूएई ने दोनों सलामी बल्लेबाजों की अर्धशतक की बदौलत टीम 172 के स्कोर तक पहुंचाया। दोनों के आउट होने के बाद अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। ओमान की ओर से जितेन रमनांदी ने 2 विकेट हासिल किए तो शकील अहमद ने सबसे किफायती गेंदबाजी की और 5.30 की औसत से रन दिए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

15 Sept 2025 07:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: रोहित शर्मा, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, मोहम्मद वसीम ने रचा इतिहास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.