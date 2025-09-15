Asia Cup 2025: रोहित शर्मा, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, मोहम्मद वसीम ने रचा इतिहास

UAE vs Oman Score: एशिया कप 2025 के 7वें मुकाबले में ओमान का सामना मेजबान यूएई से हो रहा है। यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन बनाए हैं। इस दौरान टीम के कप्तान मोहम्मद वसीम ने 69 रनों की पारी खेली तो सलामी बल्लेबाज शरफू ने 51 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की, जिसकी बदौलत यूएई एक बड़े स्कोर तक पहुंच सका। इस दौरान वसीम ने रोहित शर्मा, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।
मोहम्मद वसीम टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 3 हजार रनों के आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर के नाम था। इस लिस्ट में एरॉन फिंच, डेविड वॉर्नर और रोहित शर्मा भी शामिल है। वसीम ओमान के खिलाफ 59 रन तक पहंचते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वसीम ने 3000 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 1947 गेंदों का सामना किया तो जोस बटलर ने 2068 गेंद खेली थी। ऑस्ट्रेलिया को 2021 टी20 वर्ल्डकप जिताने वाले कप्तान एरॉन फिंच ने 2077 गेंदों का सामना करने के बाद 3000 रन के आंकड़े तक पहुंचे थे।
इस लिस्ट में डेविड वॉर्नर और रोहित शर्मा भी शामिल हैं। रोहित शर्मा ने 2149 गेंद खेलकर 3 हजार टी20 रन के आंकड़े तक पहुंचे थे तो वार्नर ने यहां तक पहुंचने के लिए 2113 गेंदों का सामना किया था। वसीम ने 84 टी20 मैच खेले हैं और अब तक 3 शतकों के साथ 24 अर्धशतक ड़ चुके हैं। उन्होंने आज ओमान के खिलाफ 54 गेंदों का सामना किया। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाएं।
आबू धाबी में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के 7वें मुकाबले में ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूएई ने दोनों सलामी बल्लेबाजों की अर्धशतक की बदौलत टीम 172 के स्कोर तक पहुंचाया। दोनों के आउट होने के बाद अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। ओमान की ओर से जितेन रमनांदी ने 2 विकेट हासिल किए तो शकील अहमद ने सबसे किफायती गेंदबाजी की और 5.30 की औसत से रन दिए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।