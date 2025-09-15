Asia Cup 2025: रोहित शर्मा, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, मोहम्मद वसीम ने रचा इतिहास

मोहम्मद वसीम टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 3 हजार रनों के आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर के नाम था। इस लिस्ट में एरॉन फिंच, डेविड वॉर्नर और रोहित शर्मा भी शामिल है। वसीम ओमान के खिलाफ 59 रन तक पहंचते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वसीम ने 3000 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 1947 गेंदों का सामना किया तो जोस बटलर ने 2068 गेंद खेली थी। ऑस्ट्रेलिया को 2021 टी20 वर्ल्डकप जिताने वाले कप्तान एरॉन फिंच ने 2077 गेंदों का सामना करने के बाद 3000 रन के आंकड़े तक पहुंचे थे।